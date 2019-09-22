秀智新劇首播收視破10%

【明報專訊】繼2013年合演韓劇《九家之書》後，秀智與李勝基再度合作的SBS電視台新劇《亡途覓雪》（前譯Vagabond）前晚首播，電視台為了遷就廣告時段，罕有地把劇集分成3節播出，結果收視率分別錄得6.3%、8%及10.4%，首集即突破雙位數字，以韓國三大免費台來說，成績相當理想。

新劇故事講述李勝基飾演動作替身演員，某日家人乘坐民航機發生爆炸，全機211人罹難。他發現事件由幕後黑手操縱，決定冒死追查真相；秀智則是身分神秘的特工。首集上演連場動作戲，有網民大讚製作水準甚高，媲美荷李活電影。

《亡途覓雪》製作費高達250億韓圜（約1.65億港元），有網民認為電視台為了保障自身利益，在劇集中段播放廣告，無可厚非。除了SBS台外，此劇亦在串流平台Netflix上架，港迷可以同步煲劇。

另一方面，有線台tvN新劇《很便宜，千里馬超市》亦於同日首播，收視率錄得3.2%，故事講述《天空城堡》男星金炳哲飾演某大集團的高層，某日被降職到旗下超級市場擔任社長，懷恨在心於是千方百計想令超市倒閉；偏偏《回答吧！1988》男星李東輝扮演店長，誓要令超市起死回生，二人展開鬥法的喜劇。