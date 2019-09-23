網民發起「追星」 無綫「退守」電視城

【明報專訊】自6月爆發「修例風波」後，有網民不滿無綫新聞報道偏頗，發起「反紅媒」的「追星運動」，狙擊無綫舉辦及有旗下藝人出席的活動，不少活動以安全為由被迫取消。7月初在屯門舉行的放榜活動，有馬國明、江嘉敏及林秀怡等出席，至於觀塘舉行的「DSE考生-放榜前的一個晚上」，則有麥明詩和馮盈盈現身，以及最近的兩個中秋晚會，都因此受到影響。

雖然有活動如常進行，但「追星族」現身「撐場」。7月中，馬國明到紅磡出席商場騷時，便有半百示威者隔着圍板舉標語大嗌口號，令媒體訪問腰斬，暫時要躲入帳篷休息，馬國明全程表現鎮定，最後由警察及保安護送下離開。

《2019香港小姐競選》於九展首晤傳媒的記者會，也遭數十名示威者於場外舉牌及嗌口號表達不滿。

警察題材劇集 低調處理

劇集及節目方面，為保藝人安全，無綫將宣傳移師電視城內舉行；另外有關警察題材的劇集亦受影響，《衝鋒隊2019》疑因警民關系緊張，急急煞停，監製李志倫也傳因在公司內張貼敏感字句，遭無綫解僱。周柏豪有份參演的劇集《多功能老婆》，隨着他「表明立場」，才能「逃出生天」。歐陽震華、萬綺雯及馬德鐘主演的新劇《伙記辦大事》（暫名），疑涉警察題材敏感，最終「閉門」進行造型會，此情况相當少見。

至於《流行經典50年》錄影，由8月開始不設現場觀眾，直到前晚才解禁。年度選美盛事《2019香港小姐競選》，雖說以往觀衆席都是留位給廣告客戶及佳麗親屬，但今年出動全台200藝人坐上觀眾席撐場。

娛樂組