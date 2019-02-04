sp'ACE開騷：香港人加油

【明報專訊】樂隊sp'ACE前晚於旺角麥花臣場館舉行演唱會，主音鍾健威（Ray）女友黃美棋手持燈牌來撐男友，其他捧場的圈中人還有杜汶澤與太太田蕊妮、鄧健泓和老婆石詠莉、吳業坤、林奕匡夫婦、余慕蓮和劉明軒等。sp'ACE一口氣唱三首歌後，Ray興奮大叫：「sp'ACE終於開演唱會了！九個月前開始準備，但原來都不夠時間。」已為人父、育有一子的吉吉在台上爆結他手Pang十月做爸爸。

改歌詞「rap啲警察，rap埋政府」

張崇基與張崇德擔任表演嘉賓，和sp'ACE合唱卡通片主題曲《龍珠二世》。之後sp'ACE再唱出多首經典金曲，包括梅艷芳的《冰山大火》和《夢伴》、張國榮《Monica》、譚詠麟《愛情陷阱》及古天樂的《今期流行》等。唱到《香港地》時，sp'ACE將歌詞改為「我rap啲警察，rap埋政府，香港人加油」。在點唱環節，阿田和坤哥分別被sp'ACE邀請上台合唱《聽海》和《陽光點的歌》。

田蕊妮吳業坤分別上台合唱

sp'ACE完騷後接受訪問，他們表示終於鬆一口氣，Ray說：「為了演唱會，個多月前開始keep fit，只吃菜和雞胸肉，終於完成，要好好吃一頓。」Ray的女友黃美棋出席支持外，其他成員的另一半都有現身，吉吉感謝各隊友的另一半到場打點，招呼朋友。問他們是否將今晚的歌酬送給另一半，慰勞她們？Ray謂今次演唱會是做慈善，他們都是象徵式收歌酬，「我會任勞任怨，叫我做什麼就做什麼，之後會去旅行」。

攝影：劉永銳

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