私藏父女齊跳《Baby Shark》短片 郭富城：長女遺傳音樂天分

今年6月1日國際兒童節，方媛（左）上載了與郭富城（右）及大女（中）行公園的照片。（資料圖片）

【明報專訊】小朋友至愛的超級洗腦英文兒歌《Baby Shark》在世界各地掀起熱潮，天王郭富城昨日聯同近50名兒童在戶外齊齊大跳《Baby Shark》，城城更加插兩首金曲《唱這歌》和《對你愛不完》招牌動作，成為Aaron Kwok Style改編版。他大爆女兒Chantelle也愛上這首歌。

記者：林蘊兒

攝影：黃梓烜

郭富城的大女Chantelle愛聽兒歌《Baby Shark》，城城說：「她扭計時便嚷着要聽『doo doo doo 』，又唱又跳。」他也曾跳這舞給女看，逗得女兒很開心，對他又攬又惜。城城表示女兒昨日有秘密捧場，專誠來看爸爸跳《Baby Shark》。

城城大讚女兒很有音樂感，甚具跳舞天分，相信女兒遺傳了他的音樂細胞；他承認自為人夫和人父後，踏進人生不同階段，對家庭觀念愈來愈重，樂於探索小朋友喜歡的事。

親自送女兒返學

城城更大爆和女兒一齊跳「鯊魚舞」，並有拍短片留念，他會跟太太方媛商量，考慮待女兒年紀大一點便公開珍藏片段。他解釋：「有時見到傳媒，都希望他們盡量不要太近鏡影女兒，因為小朋友已上學前班，怕受影響。」女兒第一日返學，城城和太太都有送回校，「見女兒行入學校時，自己都很感動，希望她可以跟外界多接觸，學習群體生活」。

與妻行公園很浪漫

早前有網民拍攝城城拖實太太拍拖行維園放閃，他形容行公園是浪漫事，「趁空閒時間盡量抽空陪太太和女兒」。

他表示行公園時，沿途若遇有遊客或市民要求合照，也很樂意答應；他又稱太太之前在懷孕期間，夫婦亦經常行公園吸收新鮮空氣。

新片演高科技偵探

城城透露11月為新片開工，新戲角色是飾演一名高科技偵探，由於從未演過高科技人物，正努力為角色設計形象。

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