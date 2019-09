【明報專訊】黃祥興與太太Peggy結婚7年,育有5歲女兒黃晞桐(Paige)及3歲兒子黃子晉(Tristan),一家四口幸福溫馨。昨日是黃祥興41歲生日,他在社交網上載一張抱着一對子女、面前有生日蛋糕的合照,宣布太太懷第3胎的喜訊。

相中黃祥興望着寫有「father of 3」的生日蛋糕,露出驚訝表情,還舉起3隻手指。他留言道:「老婆問我今年生日想要咩禮物,我叫佢畀個驚喜我。呢次唔慌唔驚喜。This is the last one... hopefully... maybe! #又做爸爸 #2+1=3 #4+1=5 #fatherof3」

娛樂組