向《造星II》3學員分享比賽心得 姜濤揭花姐有顆少女心

MIRROR盧瀚霆（後排左起）、姜濤和陳卓賢向3名《全民造星II》學員吳啟洋（前排左起）、丘凱雄和洪助昇分享參賽經驗。（攝影：劉永銳）

【明報專訊】ViuTV去年製作大型選秀節目《全民造星》，成功捧紅兩隊男團MIRROR和ERROR，今年添食炮製一連45集《全民造星II》，MIRROR擔當星級隊長，率領99名學員進行才藝比併，分階段汰弱留強。20歲姜濤貴為上屆王者，日前與MIRROR隊友陳卓賢（Ian）及盧瀚霆（Anson Lo）相約心水參賽者聚會，分享比賽經驗及心得。除了提升實力外，3名師兄還提醒師弟們，緊記聽從至高無上監製花姐（黃慧君）的話，姜濤還「私人醒」相告有關花姐鮮為人知的一面，究竟是「必勝錦囊」還是「山埃貼士」呢？

記者：鍾一虹

攝影：劉永銳

姜濤在《全民造星II》99名學員中，選擇向22歲的吳啟洋（Phoebus）「加持」，認為他無論身高、外表及表演風格，都符合偶像條件，首次面試時，看到他的演出已震撼得「嘩」一聲。盧瀚霆就大讚洪助昇（Aiden）屬高大靚仔書生型，尤其識自彈自唱會加分，唱英文抒情歌最煞食，容易吸引女粉絲。陳卓賢則睇好中泰混血兒丘凱雄（Hugo）聲靚及台風穩健，視線無法離開他。

3名參賽者喜獲垂青

Phoebus獲姜濤讚賞謙虛說：「他的美言誇大好多倍，自己仲好新、欠經驗，擔心觀眾對我期望過高，會出現反差，所以要繼續努力，改善慢熱的性格，而且唱歌跳舞經驗少，好渴求進步，相信保持stay hungry（求知若渴）態度，進步會快一點。」此時，忽然發生小插曲，晨早7點便起牀化妝開工的姜濤，一日內要應付10個體媒專訪，接着還要排舞，正節食減肥的他，聽到「hungry」這個字，立即撒嬌說：「我真的好肚餓呀！」引全場大笑，雖然花姐安排食物在枱上，姜濤依然堅持不吃，用鬥志抗拒引誘。

Aiden很開心得到Anson垂青，但不會因而加重壓力，「大家覺得184cm身高能搶鏡，但對於我來講是缺點，跳舞時要將重心壓低；我本身識彈鋼琴和結他，希望大家更喜歡我自彈自唱。」

Hugo覺得Ian唱歌好好聽，獲對方揀為心水分外開心，猶如打了一支強心針，「沒想到花姐都說我是大熱，有人又說我似劉青雲，希望大家會欣賞我的歌聲」。

師兄囑咐要顯露獨特個性

3名師兄有何心得贈予參賽者？姜濤謙稱MIRROR仍抱學習心態演出，「花姐覺得MIRROR鬆散，想重新激發我們鬥心，自己出道不足1年，算不上師兄，沒有太多經驗教人，大家互相學習。」Ian提議參賽者展現才能外，不忘表現自己真實一面，「節目除了選秀，也是真人騷，個性都影響結果。」

Anson 也囑咐參賽者，要主動在鏡頭前說話，並笑說：「太怕醜、官腔，花姐會剪走，記得展現自己的獨特性，始終觀眾喜歡才華，也要看性格。」

Aiden自爆為了花姐才參賽，希望得到她提點，「花姐鬧人好中point，能令人進步，很想被她罵，早前終於被罵了，她叫我chok一點，好開心呀！」

Ian笑言跟至高無上的花姐相處，緊 記要聽話，Anson和應說：「花姐都罵過我冇性格，不要被嚇怕，照她的教誨去做便可。」

姜濤總結說：「大家堅持下去，慢慢會看到花姐的少女心，她也需要別人的關懷與愛護。」

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