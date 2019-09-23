Apple TV+斥巨資迎戰Netflix 珍妮花「水行俠」打頭陣

《晨間直播室》是Apple TV+的重頭戲，集合史提夫加維（左）和珍妮花安妮絲頓（右）及麗絲韋達絲潘（圓圖）主演，傳聞兩女星的片酬每集高達125萬美元。

【明報專訊】過去幾年，Netflix在影視串流平台領域獨大，旗下原創劇集及電影，衝擊全球娛樂市場，今年11月起，這情况將會改變，迪士尼及蘋果不約而同加入影視串流平台戰場；據悉暫未知前者何時進軍香港，但上周開售最新iPhone 11的蘋果，已在香港官網公布11月1日上架的Apple TV+，可免費試看7日，之後月費盛惠38港元，另外若購買蘋果旗下產品，可享1年Apple TV+ 訂閱服務。但到底他們有什麽節目精彩得可吸引觀衆付費？

《晨間直播室》新聞節目背後的故事

據悉打頭陣在11月1日上架的節目包括集合《老友記》珍妮花安妮絲頓（Jennifer Aniston）、金像影后麗絲韋達絲潘（Reese Witherspoon）及《為副不仁》史提夫加維（Steve Carell）主演的《晨間直播室》（The Morning Show）。故事講述珍妮花飾演的Alex是一個高收視新聞節目的主播，跟她搭檔15年的Mitch（史提夫加維飾演）捲入性醜聞被解僱，此時一名野心勃勃的記者Bradley（麗絲韋達絲潘飾）卻想取代Alex的位置。

珍妮花和麗絲除了主演外，還擔任執行監製；其實兩年前蘋果已接觸她倆籌拍劇集，最初構思拍兩季，每季10集，據報合共20集的製作費高達3億美元（約23.4億港元），單是珍妮花和麗絲的片酬，就每人每集收125萬美元（約975萬港元）。首條完整預告片上月曝光，可看出此劇想揭露電視台新聞部的衆生相，類似題材過往就有《社交網絡》金像編劇艾朗索堅（Aaron Sorkin）製作的《新聞室風雲》（The Newsroom），《晨間直播室》能否有所突破，值得留意，畢竟珍妮花、麗絲和史提夫加維都是荷李活一線演員及實力派。

《重見光明》寄望年輕人

另一打頭陣的劇集是《水行俠》積遜莫瑪（Jason Momoa）主演的《重見光明》（See），由《飢餓遊戲》法蘭西斯羅倫斯（Francis Lawrence）執導，講述數百年後的地球，經過大規模病毒爆發後，人類喪失視力，只能棲身森林，靠打獵維生。積遜莫瑪飾演部落領袖，某日其妻誕下龍鳳胎，擁有正常視力，積遜認定他倆是人類未來的希望，族人卻不同意，更觸發連串暴力事件。

《重見光明》早前公開首條預告片段，雖然故事設定於未來，但演員穿著的卻類似原住民服裝，相當弔詭。據悉此劇每集成本高達1500萬美元，首季預計有10集。

《太空驕子》「改寫」歷史

另一方面，《大黃蜂》希莉辛菲（Hailee Steinfeld）主演的《狄金森的詩生活》（Dickinson），根據美國19世紀女詩人Emily Dickinson的故事改編，是一齣有關成長的黑色喜劇，透過反叛的年輕詩人，探索當時社會、性別與家庭的種種壓抑。跟前述兩劇一樣，同樣在第一季共有10集。從預告片段所見，希莉飾演的女詩人是個反叛少女，而且雖然故事背景是19世紀，卻用上現代流行曲的配樂。至於另一齣10集迷你劇《太空驕子》（For all Mankind）則「改寫」歷史，故事假設蘇聯先於美國實現登月，這次失敗讓美國遭到打擊，不顧一切投入太空競賽，想辦法超越蘇聯。

《鬼眼》導演新劇《靈異女僕》

上述4劇都會在11月1日上架，此外還有《芝麻街》製作班底炮製的全新兒童節目《歡樂小幫手》（Helpsters），以及來自花生漫畫的原創動畫節目《史諾比上太空》（Snoopy in Space）。《幽靈寫手》（Ghostwriters）則講述4名小朋友因社區書店的神秘幽靈而認識，他們必須互相合作，才可將虛構角色從一部部文學作品中拯救出來。《大象女王》（The Elephant Queen）則是紀錄片，追蹤瀕臨絕種的野生大象。

據報Apple TV+每月都會推出新的原創節目，譬如《鬼眼》導演禮切沙也馬倫（M. Night Shyamala）就炮製了10集的《靈異女僕》（Servant），將會排隊上架。