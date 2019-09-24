米雪威廉絲 成功爭取男女同酬

【明報專訊】今屆艾美獎雖已曲終人散，但已留下不少動人回憶。《斷背山》美國女星米雪威廉絲（Michelle Williams）憑迷你影集《Fosse/Verdon》，首次提名艾美獎即贏得最佳（迷你影集或電視電影）女主角，她致謝時特別提到，FX跟霍士電視台給予她跟劇中男主角相等的片酬，見證荷李活女演員過去一直爭取「同工同酬」的努力，沒有白費。

過去艾美獎曾被批評「白化」，有種類歧視之嫌，直至非裔男星比利波特（Billy Porter）今年憑《Pose》成為艾美獎史上首名奪得最佳（戲劇類）男主角的黑人同性戀者，為平權之路邁出重要一步。他致謝時引用黑人作家占士鮑德溫（James Baldwin）名句：「半信半疑地覺得，我有權力走在這個世上，有權力來到這裏。而你、我、我們都有這個權力。」說罷贏得全場喝彩。

為性小眾發聲

至於另一個為性小眾發聲的得獎女星，正是憑《The Act》贏得最佳（迷你影集或電視電影）女配角的柏翠茜雅格（Patricia Arquette），她致謝時憶述已故的變性人妹妹Alexis，她說：「我每日都懷念她，以後都會，直至變性人不會再被世界迫害為止。他們都是普通人，請給他們工作機會。」同樣獲得全場鼓掌。