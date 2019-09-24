新劇享齊人之福 梁漢文無向老婆備案

【明報專訊】梁漢文、王敏奕及張慧儀等昨日出席ViuTV新劇《假設性無罪》記者會。宣傳片中，梁漢文與4名女拍檔有不少親熱鏡頭，他笑說：「全都是她們撲過嚟，我無主動㗎，我是被人強姦！」事後問他播出時可會與老婆一齊欣賞？梁漢文笑稱日前已向老婆提議一齊看宣傳片，「看我仍健在，即是無問題喇」。梁漢文表示拍攝前沒向老婆備案，他也多謝幾名女拍檔信任。問是否從演以來最風流一次？他笑說：「我只是由當年的唐僧變到現在有4名美女在身邊。原來張慧儀也演過蜘蛛精，她說今次是蜘蛛精食唐僧肉。」談到新劇跟最近好評如潮的無綫劇《金宵大廈》對撼？梁漢文說沒去想，兩劇題材不一樣，觀眾可多個選擇，吸引到觀眾就OK，希望可帶給觀眾刺激感。

王敏奕爆老公喜歡瘦削型

新婚的王敏奕稱首集已有激情戲，但老公曾國祥到時應該不在港，未能一起欣賞。她稱老公看過劇集宣傳片，幸沒批評她演得差，「因老公是導演，最驚他說我演得差」。王敏奕又大爆老公喜歡瘦削型，她笑說：「自問不算骨感，但他說只要是我，不論肥瘦都喜歡。」

張慧儀：意識大膽挑戰演技

張慧儀稱《假》劇是她拍電視劇以來意識最大膽的一套，當中涉及性玩具，又要她拍攝性高潮反應，對演技是一大挑戰。不過她認為性是正常的事，為何變成忌諱，希望此劇帶出正面信息。

記者：陳釗