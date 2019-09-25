狂減36磅重新出發 46歲葉蘊儀大蛻變

【明報專訊】46歲葉蘊儀育有一對子女，5年前復出拍無綫劇《女人俱樂部》，在劇中飾演「肥菜」的她身形豐滿圓潤，好有福氣！近日她來個大蛻變，「肥菜」變索女拍攝純影集。葉蘊儀以半年時間努力減肥，由134磅減至98磅，足足減去36磅，狀態大勇。葉蘊儀在純影集中，不吝嗇展露美好身材，在酒店內身穿黑bra影性感照，還有半裸浸牛奶浴和濕身照等，身材fit過做女嗰陣。

記者：柯美

葉蘊儀接受《明報》訪問，她表示之前一直照顧家庭與工作，沒有時間打理自己。去年子女皆升讀大學了，就想重新檢討自己，並重新出發。

拍攝性感純影集

葉蘊儀想出這個Art project，為女性帶來正面信息。作品就是從努力調理身體及運動開始。葉蘊儀努力了半年時間，現在的體重是98磅，剛開始時是春季，在食物與纖體霜幫助下達理想成績。純影集在日本拍攝，問她性感拍照是否尷尬？她說：「這是我的概念，所以一早已經有心理準備，作為藝術創作者，唔應該對自己要創造的作品有負擔及尷尬。」

想50歲前留紀念

葉蘊儀稱這輯照片是以藝術家及演員的身分帶出「女性身體自主」等議題，攝影集中的序，會跟讀者分享。她希望在50歲前、行到人生的一半，給自己一個紀念。問到子女對她這輯相可有意見？她說：「他們只要我喜歡，想做什麼都可以。」她稱過往家庭為重，她花很多時間陪孩子成長，不接觸演藝工作是不想影響他們，希望他們跟普通小朋友一樣。現在他們已是大學生，她是時候再找尋自己了。

為子女淡出娛樂圈

葉蘊儀早於14歲出道，當時以玉女明星形象走紅，拍攝電影《孔雀王子》及《阿修羅》等，紅到日本與韓國。1995年結婚並淡出娛樂圈，之後育有一對子女，現在已分別23歲與19歲。葉蘊儀於2000年跟丈夫陳柏浩離婚，回復單身的她也活得精彩，照顧子女的同時，並繼續進修，向藝術創作方面發展，2013年在澳洲墨爾本理工大學修畢純藝術碩士，建立自己的工作室，是名副其實的知性美女。