首做男一勇字行頭 陳山聰：大不了跌番落去

【明報專訊】陳山聰昨日到電台宣傳新劇《金宵大廈》。劇集好評如潮，陳山聰表示很感恩，播出一個星期，無論傳媒朋友還是網民都給予好評，他與劇組如打了支強心針，亦恭喜編審繼《降魔的》後再次成功。陳山聰笑言監製也很大膽，起用他當男主角，初時知道會在黃金時段播都有點擔心，多謝《十二傳說》反應好帶挈。陳山聰說：「可能公司覺得我無所謂啦，推我出來，大不了便跌番落去。我自己都是這樣想，因我不是什麼收視保證，今次又是首次擔正，不行便做回其他角色，所以真的用勇字行頭的心態去試。也很開心大家喜歡阿蕭（陳山聰劇中角色）和Alex（李施嬅飾）這一對。」

將於11月結婚的陳山聰，最近忙於拍攝新劇《大步走》，又要為《金》劇宣傳，下月又到雲頂舉行演唱會，他透露要唱10多首歌，除了唱大家熟悉的歌曲外，也會唱自己的「經典」，他說：「《ABCD》一定會唱，還是壓軸，以前會很避忌，但這兩三年好像開了竅，很想唱，未聽過的可當新歌聽，我還會唱27年前參加劉德華模仿大賽時唱的《長夜多浪漫》。」

婚禮從簡 沒傳統儀式

不停工作，豈非無時間準備婚禮？他表示婚禮交由太太處理，不過他們都是簡單在酒店簽紙，然後吃晚飯，不會有傳統儀式。至於度蜜月還未有計劃，因婚後接着還要工作，故要年底或明年初才有時間實行。

記者：陳釗