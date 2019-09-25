《掃毒2》報名爭奧斯卡最佳外語片 古天樂佐敦槍戰戲引恐慌

【明報專訊】古天樂、宣萱、顏卓靈及姜皓文主演的電影《犯罪現場》即將上映，戲中一場搶劫重頭戲，耗資7位數字在佐敦搭建珠寶店，更封鎖馬路拍攝，相當大陣仗，連拍慣動作戲的古天樂都表示非常震撼。另一方面，由古天樂與劉德華主演的電影《掃毒2之天地對決》代表香港報名角逐第92屆奧斯卡金像獎最佳外語片。

娛樂組

「香港電影製片家協會」昨日公布推選由邱禮濤執導、古天樂（古仔）與劉德華主演的電影《掃毒2之天地對決》代表香港報名角逐第92屆奧斯卡金像獎最佳外語片。是次推選，製片家協會董事局從去年10月至今年9月期間上映的所有香港電影中挑選，當中《掃毒2之天地對決》以最高票數當選，代表香港出戰。若成功入圍，古仔與劉德華有機會齊現身奧斯卡紅地氈。

7位數字搭建珠寶行

古仔另一部演出電影《犯罪現場》即將上映，戲中古仔飾演悍匪，其中一場在佐敦鬧市實景拍攝打劫珠寶金行的重頭戲，耗資7位數字搭建「利新珠寶」，更封鎖馬路拍攝槍戰追逐戲，相當大陣仗。

古仔揸機關槍掃射

古仔也感到非常震撼，他說：「平時多數在廠搭景拍攝，很少在鬧市取景，所以拍攝時要爭取時間，因晚上12時過後，不少霓紅燈都會關上。這場戲動用很多道具警車，戲中警員跑幾條街兼要開槍，拍攝當晚曾引起恐慌，大家真的以為有人打劫，我要揸機關槍掃射。從影以來，很少在鬧市拍一場那麼具真實性的槍戰戲！」片中飾演女警的顏卓靈說：「在珠寶店裏開機關槍，又放煙霧彈又爆玻璃，初時都好驚，但知道玻璃全部是膠造的，不會受傷，我就很享受。」