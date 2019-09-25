姜濤盧瀚霆江熚生 首次行Catwalk感尷尬

【明報專訊】男團MIRROR成員姜濤、盧瀚霆（Anson Lo）及江熚生（Anson Kong）昨日現身尖沙嘴出席品牌活動，吸引數百粉絲撐場，當他們行Catwalk時，尖叫聲震耳欲聾。3人首次行Catwalk，打頭陣的Anson Lo表示感覺很奇怪，行得那麼慢是應大會要求，都幾尷尬，他笑說：「我完美示範慢行和尷尬，大會叫我擺得意甫士，我才掀起外套。」姜濤說：「聽到要行騷感愕然，品牌真的睇得起我們！首次行騷幾尷尬，幸兩名隊友行先做示範，令我較安心。」姜濤自稱容易肥，所以兩日前開始節食，又爆跟Anson Kong講明不會Chok住行騷，但對方行兩步已頭昂昂，Chok到爆。Anson Kong稱跟同場外籍模特兒相比真的自愧不如，「他們高大威猛，線條又好，站在一起顯得我們好矮小」。

讚陳潔靈搞笑幽默

談到《全民造星2》導師由陳潔靈取代劉美君？Anson Kong稱後期才得知這消息，但也沒辦法，不到他們控制，他與劉美君間中有短訊聯絡。問到陳潔靈跟劉美君的風格不同，會否擔心難適應？Anson Lo說：「陳潔靈搞笑又幽默，經常鼓勵他們大膽嘗試。」

記者：柯美

攝影：孫華中