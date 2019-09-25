陳慧琳安排兒子 15歲出外升學

【明報專訊】陳慧琳（Kelly）為保險公司拍攝的廣告昨日舉行首播禮，扮演媽媽的Kelly要學懂放手，培養兒子從綁鞋帶開始訓練獨立，重溫演出她不禁眼濕濕。在現場還接受心理測試，結果顯示她屬「變色龍媽媽」類型，即是懂變通、包容子女優點及缺點，也是很好的聆聽者。Kelly表示待兩子長大一點便送他們出外讀書，重踏她和丈夫的舊路，認為留學可加速成長，不用依賴媽媽和家傭照顧，學習自己解決問題。

記者：鍾一虹

攝影：劉永銳

Kelly表示拍攝廣告前聽到的故事，已有共鳴而且感動，現實中她也在學做媽媽，但經常心軟，未做到放手的地步。對於有調查指供養每名子女出外讀書需200萬學費，她驚訝：「我兩個仔咪要400萬，從來冇計過條數！」她回想自己15歲便出國升學，將來都會讓兩子在相同年紀出外發展，當提到兒子劉昇與劉琛現年分別10歲和7歲，離出外日子不遠，Kelly即說：「好快呀，好驚呀，好似好多都未教他們就要走，不過出外學習時間快一倍，我當年自己一個搭飛機，嚇到個心跌出來，不過我把口說放手，可能到時都會陪兒子過去、跟老師打個招呼才回來。」

兒子將來置業會幫忙

問Kelly會不會為兩子買樓結婚？她說：「買樓會幫，結婚就睇他們，這都是我最擔心的。」兩個仔未識到女朋友？她笑說：「未，要有人理他們先得㗎，我都有打聽、八卦他們的私生活。」她透露兩子未學懂用社交網Instagram分享生活照，只是偶爾約朋友耍樂，才會帶手機防身，她說：「大仔學識剪片，但兩仔未識用社交網，到他們識，要打格遮我個樣。」

生日兩兒送吻感開心

Kelly想像兒子在家拍照，屆時必定嗌交，「可能我到時要化定妝等兩個仔放學，萬一影到我未著好褲、去洗手間、個頭有髮夾點算，我要好整齊才出鏡的。」此外，Kelly月中剛度過47歲生日，她指生日撞正中秋節：「我生日在13號，又是黑色星期五，幸好沒特別事發生，兩個仔送吻，跟我攬攬惜惜就開心，生日食月餅慶祝。」

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