連續7年在港舉行 局勢不穩斷纜 MAMA頒獎禮移師日本

MAMA以往在港舉辦時，曾邀請港星周潤發、劉德華等出席，去年更邀請美國樂壇天后珍納積遜（圖）遠道而來。

當今人氣最盛的男團BTS，勢將出現在MAMA的名單之上。

【明報專訊】韓國有線頻道Mnet主辦的年度亞洲音樂頒獎禮（Mnet Asia Music Award，簡稱MAMA），自2012年開始連續7年在港舉行，不過最近因為修訂《逃犯條例》引發大規模社會運動，MAMA決定今年移師日本名古屋舉行，但日韓關係緊張，同樣捱轟。

文：蘇珮欣

去年MAMA音樂頒獎禮在首爾舉辦開幕儀式後，移師日本及香港兩地舉行，壓軸香港站邀請了防彈少年團（BTS）、Wanna One、IZ*ONE等當紅韓團演出，並由《太陽的後裔》宋仲基擔任主持，美國樂壇天后珍納積遜（Janet Jackson）專程來港擔任頒獎嘉賓，場面星光熠熠。

巨蛋可容納逾4萬觀衆

據悉往年MAMA均在8月份公布演出場地，大會今年原本也曾考慮再度來港演出，可惜遇上修訂《逃犯條例》，引發政局不穩，故一直遲遲未決定頒獎禮場地。

昨日大會終於宣布，今年MAMA會於12月4日在日本名古屋巨蛋舉行，由於該場地能容納超過4萬人，加上MAMA首次踏足巨蛋，故相信今年的頒獎禮會是歷來規模最大的一次。

另一方面，最近韓國與日本發生貿易糾紛，雙方關係緊張。大會解釋，對於舉辦地點曾深入討論，結論是除了政治問題外，文化交流也相當重要。大會堅信MAMA不僅是音樂頒獎典禮，亦是全球樂迷喜愛的音樂盛典，鞏固韓國音樂在全球的地位。

然而韓國網民並不支持MAMA的決定，有指韓國音樂頒獎禮不在韓國舉辦，已是錯誤；另有網民指摘韓國正展開抵制日本運動，MAMA完全無視國民情緒。