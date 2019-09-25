美國女星梅根嫁英王室帶挈 貴族戲《唐頓莊園》票房報捷

梅根（前左）嫁給哈里王子（前右）之前，不過是普通美國演員，但成為英國王室後，她的一舉一動都被美國傳媒報道，連日前到訪南非所穿著的高跟鞋，也成為熱話。

【明報專訊】美國上周五有有3部新片上映，包括「男神」畢彼特（Brad Pitt）首次扮演太空人的《星際任務》（Ad Astra），以及史泰龍（Sylvester Stallone）宣稱最後一次飾演反戰英雄「蘭保」的《第一滴血：終極血戰》（Rambo: Last Blood），兩片放映的戲院數目分別是3460及3618間，但票房成績遠不及成本只有1700萬美元的「過江龍」《唐頓莊園》（Downton Abbey）。後者首周末大收3103萬美元（約2.42億港元）成為票房冠軍，《星際任務》和《第一滴血：終極血戰》則叮噹馬頭，分別收1900萬美元及1887萬美元佔亞季位置。

《唐頓莊園》拍足6季

《唐頓莊園》是英國ITV電視劇的電影版，劇集2010年首播，一連6季，獲獎無數，在英美兩地都有大批擁躉。在劇集中，故事圍繞虛構的唐頓莊園，講述本姓Crawley的世襲貴族Grantham伯爵，在莊園內族人及僕人的生活，並以史實為背景；譬如第一季，就以鐵達尼號沉沒為引子，第二季開首則是第一次世界大戰爆發後的1916年索姆河戰役，側寫一個英國貴族的衰落。其實劇集一開始，伯爵家道已中落，伯爵夫人本身來自美國富裕家庭，她的嫁妝正解決了伯爵家族的財困。他倆育有3名女兒，也期待長女物色到「適合」的乘龍快婿。

來到電影版，劇集原班人馬演出，包括扮演Grantham伯爵的曉邦納威利（Hugh Bonneville）等，故事講述英王喬治五世和瑪麗王后準備到訪Grantham伯爵的莊園。但當王室成員抵達時，刺客亦準備刺殺國王。另一方面，Crawley家族與僕人跟王室隨從發生摩擦，家族的繼承問題亦隨之浮現。

梅根消息鋪天蓋地

歷來不乏有關英國貴族的電影，贏得今年奧斯卡影后殊榮的奧莉菲亞高文（Olivia Colman），她的得獎片《爭寵》正是講述安妮女王的後宮生活，但為什麽《唐頓莊園》特別受歡迎？固然劇集儲了一班粉絲，據娛樂新聞網站Hollywood Reporter報道，該片觀衆超過大半是45歲或以上，55歲或以上更佔52%；有業內人士批評，荷李活「照顧」成熟觀衆的電影向來不足，而根據調查，55歲或以上入戲院的觀衆，由2002年的11%下調至今年的6%，換句話說，《唐頓莊園》是「嬰兒潮」觀衆的「朝聖」之作，完全合他們胃口。

另一方面，英國薩塞克斯公爵夫人梅根（Meghan Markle）可能也是關鍵之一，她嫁給哈里王子之前，不過是普通的美國女演員，堪稱代表作的僅劇集《金裝律師》（Suits）；但自從成為王室成員，即聲價十倍，尤其以女性為目標的雜誌和網站，幾乎鋪天蓋地報道她的消息，無論她和妯娌的關係，兒子叫什麽名字，甚至她穿著過的每一雙鞋子、拿過的任何包包，都有相關的消費信息。美國觀衆似乎也由這名「同胞」開始，關心英國的王室貴族到底是什麽一回事。

《唐頓莊園》將於下月17日在港上映，香港曾是英國殖民地，此地觀衆會有興趣入場欣賞嗎？