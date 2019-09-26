兒子取名「朱樂其」 產後首現身大談湊仔經 樂基兒老公幫手餵奶換片

【明報專訊】樂基兒（Gaile）今年4月誕下囝囝後，昨日首度現身出席活動分享湊兒樂，她透露兒子已5個月大，樣貌酷似她，老爺親為BB取中文名「朱樂其」，喻意樂在其中，英文名叫「Hunter Ethan Chu」，愛家庭又好動的意思。她暫未有計劃生女兒，現很享受跟兒子相處的時光。

樂基兒（Gaile）昨日產後首度出席活動，穿貼身連身短裙的她，似乎已回復身段，她表示日前才由美國回港，「因為媽媽想見BB，所以去了美國數星期，家人為BB搞了個歡迎派對，我順道在當地度過生日」。Gaile說BB搭飛機沒有問題，反而自己有時差。

兒子發燒大為緊張

Gaile提到日前帶5個月大的囝囝打預防針首次發燒，令這名新手媽媽大為緊張，「餵囝囝吃藥、敷凍水，又要留意狀况，幸而現在可上網搵照顧嬰兒的資訊」。她坐月時，除聘用陪月員，媽咪亦有來港照顧。現在早上都有人幫忙，夜晚另有保母照顧，老公Ian都有幫手餵奶和換尿片；問到囝囝有否請爸媽「飲茶」？Gaile笑說：「已試過好幾次，現在學精了，先用布遮住。」

初為人母的Gaile表示很開心，現在將囝囝排在第1位，周末一定是「父母日」，帶兒子去行街、買東西，「都好攰，但我都會抽時間做瑜伽放鬆自己。生完小朋友儼如人生另一個開始，有很多愛，無論開心或不開心，每個感覺都放大了」。Gaile謂不捨得離開囝囝半步，所以昨日工作出席活動前化妝及整頭，都帶他在身邊。

早已停餵哺母乳

問是否仍餵哺母乳？Gaile說：「很早已停了，不用餵人奶，但腦裏不停想着囝囝，總是擔心這，擔心那，例如他睡覺，擔心可有蓋好被，在不同階段有不同擔心。」

Gaile謂囝囝樣子似她，跟她BB時一模一樣，是mini版樂基兒，所以有時覺得兒子有點似女孩。問到會否追個女？她表示暫時沒計劃，先享受與囝囝相處的時光。

連詩雅戒吃澱粉質

同場的連詩雅猛說感到很冷，估計可能與日前開始戒吃澱粉質有關，「日內要為《使徒行者3》開工，因為試衫時，全部是緊身衫褲，所以戒吃澱粉質，收少少身，不要現肚腩仔」。她又透露劇中要色誘袁偉豪，取笑自己沒身材，除了雙腳外，沒地方可色誘人，所以加強腳部護理。

記者：柯美

攝影：鍾偉茵

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