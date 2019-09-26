梁釗峰推介張栢芝聽心靈歌減壓

【明報專訊】梁釗峰、羅凱鈴前晚錄影《流行經典50年》，釗峰挑選了張學友的《真情流露》獻唱，有點後悔，「看到學友做容祖兒演唱會嘉賓時，唱得太好，這首歌實在太難唱，唯有抱致敬心態硬着頭皮去唱」。

談到好友張栢芝在中環開設潮店，他說會去捧場。對於栢芝巡舖時不滿傳媒採訪，釗峰稱不清楚，希望對方不要不開心。問到會否開導栢芝？身為佛系歌手的他說：「情緒很難講，正如『你有壓力，我都有壓力』，可能她太着緊自己事情，稍後會介紹她聽我的新歌，是洗滌心靈系列的，希望幫她心情好轉。」

另外，曾與落選港姐姚懿芠傳同性緋聞的羅凱鈴，日前做網上直播時，被自稱曾遭姚懿芠欺凌的師妹質問下，大爆姚懿芠以前在學校欺凌同學，以及喜歡過女仔，「我從來無想過幫她（姚懿芠）騙人或隱瞞，希望由她自己去承擔，沒理由咁大個人做過的事不承認」。

羅凱鈴不值姚懿芠惡行

羅凱鈴指姚懿芠在學校是問題學生，欺凌同學全校老師皆知，「不知她是否為入行洗底，但擘大眼講大話不太好。（慶幸她沒當選？）沒這樣想，但不認同她的做法，發生過的事情不要當沒人知，也不會洗得甩。」

記者：陳釗

攝影：劉永銳

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