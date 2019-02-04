《貞子：咒殺KOL》爬進網絡世界 女主角池田依來沙拍戲遇怪事

【明報專訊】本月份多齣日本電影在港上映，包括篠原涼子主演的《人魚沉睡的家》及田中圭擔正的《大叔的愛~Love or Dead》，但兩片票房不足300萬。恐怖片《貞子：咒殺KOL》今日在港開畫，《午夜凶鈴》中田秀夫執導，相隔20年再次拍「貞子」，並由新晉女星池田依來沙主演，未知會否帶來票房佳績。

中田秀夫相隔20年再次執導

《午夜凶鈴》1998年上映，戲中的白衣長髮女鬼「貞子」，依附在錄影帶中，更從電視機爬出來，成為恐怖片經典一幕。當年在港上映時大收3100萬，成為香港史上首部年度票房冠軍的日本片。《午夜凶鈴》其後火速開拍續集《午夜凶鈴2貞子纏身》，往後20年多齣與貞子相關的電影推出，如《貞子3D》、《貞子vs伽椰子》等，早年「貞子」還勇闖荷李活開拍美國版。全新一齣《貞子：咒殺KOL》今年5月24日在日本上映，當地票房累收6.4億日圓（約4600萬港元），不過不失，卻遠不及當年《午夜凶鈴》在日本10億日圓（約7000萬港元）的票房成績。

網紅闖凶屋後神秘失蹤

《貞子：咒殺KOL》講述一心想成為網絡紅人的和真，為了增加視頻點擊率，闖入剛發生離奇火災的凶屋取景，他上載影片後神秘失蹤。他的胞姊茉優（池田依來沙飾）任職心理治療師，為了尋找胞弟與他的經理人，反覆細看相關視頻，發現和真驚恐表情的背後，出現詭異的白色身影；與此同時，茉優負責治療患上失憶症的女孩，捲入醫院連串不可思議的怪事及死亡事件。茉優發現連串怪事與女孩有關，她也被捲入「貞子詛咒」的恐怖旋渦之中。

《貞子：咒殺KOL》由中田秀夫執導，決定要拍出最原汁原味的貞子。他還將故事背景設定在《午夜凶鈴2貞子纏身》發生多年之後，當年倖存的高中女生也在今集回歸，並由同一女星佐藤仁美飾演，《金田一少年事件簿》友坂理惠亦參演一角。

池田依來沙夢見靈魂出竅

過往《午夜凶鈴》系列的女主角都是人氣女星，包括松嶋菜菜子、中谷美紀及石原里美等等，今次《貞子：咒殺KOL》找來曾參演《億男》及《SUNNY陽光姊妹淘》的23歲混血女星池田依來沙演出。池田接受本報訪問時表示，自幼膽小，平時不敢看恐怖片，但導演盛意拳拳，因而打動她。

池田依來沙自言拍攝《貞子》期間遇上不少怪事，「我在醫院的病牀午睡時被鬼壓，在家睡覺又夢見自己靈魂出竅，雖然這些事件不知與拍鬼片是否有關，但發生時我真的很害怕」。她自言很怕鬼，但比起「貞子」，她更怕人與鯊魚，「電影中也提到人與人之間的關係，與貞子所帶來的恐怖感不相伯仲。」池田表示，雖然未曾到訪香港，但她飾演的角色可以踏足香港，感到很榮幸，希望這部新片帶給香港觀眾一個可怕又不可思議的世界。