爆羅蘭客串《金宵大廈》 李施嬅：令人心寒

【明報專訊】李施嬅昨日到電台宣傳新劇《金宵大廈》。劇集好評如潮，問可有寄望憑此劇奪視后？她笑說：「有當然開心。不過我覺得陳山聰有機攞視帝，我就未必有資格了。（因為已離巢？）都是，不過無都開心，因劇集反應太好，見到有網民稱要我攞視后，否則不再看TVB。很開心掀起追劇潮，有咁多人看，對我而言已是最大得着，就算給我任何獎也不會比這個感覺更加好，入行拍劇以來未試過有咁澎湃的迴響。」

開心網民捧做視后

若最終未能得獎，會否感遺憾？她稱已無想獎項很耐，因不是自己能控制的，最希望劇集奪最佳劇集獎，「見到網民捧我做視后已是最大的禮物，很開心和感恩。能留下美好回憶，好過離開無綫都無人記得我」。

李施嬅笑稱沒想到日前劇中讀英文詩都有人讚她讀得好聽，其實事前有做足功課，上網睇片練習，「同埋近日很多人都估李施嬅是否死了，我都嚇親，其實是講Alex（劇中角色）。Alex反應咁好，希望我劇中另一角色Coco都可以成為話題，因要挑戰吸煙，又要演繹性感的感覺」。

李施嬅透露即將出街的單元會有羅蘭姐客串，而且劇情令人心寒，初時都擔心能否出街，因她看了都感不安。

記者：陳釗