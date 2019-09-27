為男友健身中心任代言人 陳庭欣否認做老闆娘

【明報專訊】陳庭欣（Toby）、朱晨麗、馬德鐘及羅霖等昨日到旺角出席健身中心開幕禮，代言人Toby與老闆兼男友楊振源（Benny）即場示範打拳時變了打情罵俏，Benny笑言打完拳更愛Toby，場面搞笑。

每周一日過二人世界

Benny透露今次與友人合資1200萬元開店。Toby則表示只是打工仔，收酬勞做代言人，並非股東或老闆娘。Benny即說：「我的錢就是她的錢啦！」Toby笑着回應：「但我的錢都是我的。」Toby表示一直很注重運動，自男友籌備開店後，拍拖也多了運動話題，大讚男友身形也變得健碩，但希望往後保留睇戲食飯環節，每周抽一日過二人世界。至於下一步是否拉埋天窗？Benny說：「努力、計劃中，有好消息會通知大家。」Toby在旁搞笑道：「可能他的計劃跟我不同呢！」

朱晨麗想入市換大屋

朱晨麗表示羨慕Toby，自己也在努力儲錢投資搞生意。問她搞生意可會預緋聞男友何廣沛？她笑說：「未跟他傾過，大家問他肯不肯。我也要考慮讓不讓他投資。」朱晨麗留意到樓市有下調機會，想過再入市，「我想換樓，換大少少，換樓當然要儲錢」。她有感來港拼搏多年，錯失與家人共處時間，早前抽空回蘇州家鄉度假探婆婆，她說：「婆婆年紀大了，入住療養院，今年陪婆婆過中秋，好開心。」適逢與她合作過劇集的楊千嬅在上海開騷，朱晨麗特意與家人駕車數小時去欣賞，「個場館好大，我終於第一次睇到她的演唱會了」。

記者：鍾一虹

攝影：黃梓烜

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