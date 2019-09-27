美軍指《小丑》或掀恐襲

有傳激進分子計劃在《JOKER小丑》上映期間發動恐襲，美軍及FBI已發出內部指引，呼籲軍人留意潛在風險。

【明報專訊】《蝙蝠俠：夜神起義》2012年上映期間，戴着片中奸角「小丑」面具的兇徒，在美國科羅拉多州奧羅拉市一家戲院內，向觀眾亂槍掃射，造成12死70傷的慘劇，事件震撼全球。下月4日在美國開畫的《JOKER小丑》（Joker），正是講述《蝙蝠俠》同名奸角成魔經過的外傳式電影。本片贏得今屆威尼斯影展最高榮譽金獅獎，更被視為奧斯卡大熱，但扮演小丑的華堅馮力士（Joaquin Phoenix）日前被問及該片是否鼓吹暴力時，他不發一言即離場。

傳媒的憂慮並非無因，美國軍方上周向現役軍人廣發電郵，表示收到FBI的通報，有激進分子提及在《JOKER小丑》開畫期間發動恐襲，呼籲軍人留意潛在風險，一旦成為襲擊目標，必須保持冷靜，並遵守「離開、躲藏、反擊」的安全守則。

另一方面，奧羅拉市戲院槍擊案慘案的5名死者家屬日前發表聯署信，向發行《JOKER小丑》的華納電影公司呼籲：「用你的平台與影響力，與我們一起奮鬥，建設更少槍械的安全社區。」遺屬強調此舉並非杯葛《JOKER小丑》，只是希望電影公司能向政府施壓，改革現行的槍械監管制度，遏制槍械暴力。

華納發表聲明回應，虛構的角色小丑與這部電影不是宣揚真實世界的暴力，這不是電影的原意，製作人與電影公司不是要將這個人物捧為英雄，又稱一直有捐錢予受害者。