監製爆陳山聰擔正曾被高層質疑 《金宵大廈》結局不是夢一場

【明報專訊】無綫《金宵大廈》是近期掀起追劇潮的劇集，從網上討論區到媒體報道，懸疑、詭異的拍攝手法吸引觀眾進入奇幻世界，每個單元故事帶出不同的話題，題材貼地引起共鳴，真材實料的高質劇集還是會得到觀眾支持。《金宵大廈》的監製葉鎮輝與編審羅佩清接受《明報》訪問，由他們親自將「金宵大廈」解構，提供追劇貼士。在禁劇透的大原則下，他們保證不會以夢一場為故事解說，有信心給觀眾一個意想不到的大結局。

《金宵大廈》沒有大卡士、特效或大製作，卻帶來意外驚喜，觀眾更欣賞是用心的製作。問監製葉鎮輝與編審羅佩清劇集成功之處？葉鎮輝認為跟TVB十多年沒有同類型驚嚇劇集有關，數經典是上世紀70、80年代的《幻海奇情》，而《奇幻潮》已是14年前的製作。決定要製作驚嚇劇集時，他跟編審商量單元故事嫌沒有追看性，要有主線牽引觀眾。《金宵大廈》是愛情加奇幻故事，貼地如奇幻版七十二家房客，好故事加上一班好演員就是成功因素。《金宵大廈》原本是周末劇，羅佩清表示這時段有較大空間搞突破，合作的編劇很年輕，夠膽去試，帶實驗性放手去做，故事奇幻帶本土化，題材是日常生活有共鳴感，帶出好效果。

編審聽《今宵多珍重》獲靈感

歌曲《今宵多珍重》配《金宵大廈》成洗腦歌。羅佩清透露因《今宵多珍重》啟發她寫《金宵大廈》的故事，「最初決定要寫這類型的故事，以一個看更在巡樓時遇到好多古怪事為前提。想到要找歌曲配合，正如聽到《等著你回來》的音樂會好有feel，我便找很多舊歌聽。聽到王若琳唱的國語版《今宵多珍重》，有迷離世界的感覺，給靈感我寫《金宵大廈》的前世今生故事，一對男女在夢中相見」。

尖沙嘴香檳大廈為藍本

籌備之初，幕後為「金宵大廈」做了很多資料蒐集。有留意到外景拍攝有部分在尖沙嘴的香檳大廈外取景。葉鎮輝稱他們是以香檳大廈為藍本，拍攝前多次跟大廈業主立案法團、看更及附近店主問大廈的歷史故事作參考。選看更做主角，因為看更遇的事情太多，又跟每戶有接觸。羅佩清笑言靚仔到陳山聰做看更，是劇中最奇幻之處！至於「金宵大廈」的自由行、小食店、一樓一鳳等都是香檳大廈的情况，最特別是地牢有舞廳，這確實是昔日的歷史，想當年香檳大廈是尖沙嘴的地標，經歷繁華到衰落的歷史，也反映香港的變化。

畫面講故事 不要「聽」電視

《金宵大廈》獲網民讚拍攝有電影感，有異於傳統電視劇演員講多過做，皆因過往觀眾習慣「聽」電視模式。《金》劇要觀眾視線不能離開熒幕，因為會追不上劇情發展。葉鎮輝跟導演說《金宵大廈》的劇本好難拍，似小說並非戲劇，他們要用畫面講故事，相比較下對白少而畫面多。有異於傳統似廣播劇形式，導演們也達到要求，畫面交代劇情，給觀眾更大想像空間。劇中一閃即逝的道具也見心思，為配合劏房空間很細，監製要求找尋洗手盆連馬桶的裝置。葉鎮輝笑說：「觀眾好犀利，唔可以馬虎製作㗎！」

李施嬅演技進步 女一不二之選

陳山聰、林子善、高海寧及黃祥興等是葉鎮輝喜用的演員，因合作多而互相信任增加，他說：「我相信演員的形象是多變，不應定位，有可塑性。今次選角方面，高層也有疑問是否適合，例如陳山聰首次擔正男主角。其實他無論在《同盟》或《乘勝狙擊》演出也有很好反應，一個用心演戲的演員，應否多給機會呢？公司最後也贊成。李施嬅好有心機演出，跟她首次合作是《學警出更》，看到她的演技不斷進步。我跟編審是異口同聲選她為女主角，她是不二之選。（黃子雄演小食店老闆佳爺也有驚喜）演員值錢之處就是什麼角色也可以演。」

陳山聰與李施嬅的組合受歡迎，網上有投訴嫌男女主角太少戲？羅佩清解釋《金宵大廈》是多個獨立故事組成，要是主角太多戲會影響單元故事的味道。她的處理方法是將男女主角的故事漸滲其中，以原本兩小時一集單元故事，陳山聰與施嬅佔三分一左右。他們跟每個單元也有關連，並有蝴蝶效應影響。至中段觀眾對劇集的謎題會了解更多。

劇集開播時陳山聰講香港樓價的金句成焦點，羅佩清笑說：「金句不是我的style！我無習慣度金句，寫對白主要啱角色講，表達主題，所以看到網上傳《金宵大廈》的金句，我都幾驚訝。編劇中有不少90後，『有公屋才是王道』這對白，是反映了這輩香港年輕人的生活態度。」

故事傳遞信息 編審愛「鴉烏」

透過《金宵大廈》故事，有恐怖、搞笑、文藝或悲情，葉鎮輝與羅佩清希望傳遞信息。故事「娃」中有sex doll又有南亞之戀，反映出歧視與種族問題。「鴉烏」則是羅佩清最喜歡的故事，帶出扭曲的社會現實，她說現實比妖怪更恐怖，自己也看到眼濕濕。葉鎮輝則揀了林子善與張曦雯的「Simone」，劇中林子善是手機店老闆，故事以生活依靠電子科技，這年代遺失手提電話慘過唔見銀包，好悲慘地靠電話維繫人與人之間的關係。

記者：唐嘉晞

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