謝賢伙拍馮寶寶演《殺出個黃昏》 老拍檔鬥戲期望擦出新火花

馮寶寶（左）和謝賢（右）在粵語片年代已合作，友情超過半世紀。圓圖為兩人在粵語片年代的樣貌。

【明報專訊】由謝賢（四哥）、馮寶寶（BoBo）、林雪合演的黑色笑片《殺出個黃昏》正式開鏡，昨日聯同監製林家棟、新進導演高子彬及其他演員舉行拜神儀式。現年83歲的四哥近年多以客串為主，今次再度披甲上陣以男主角掛帥，伙拍已數十年未有合作的粵語片時代拍檔馮寶寶，兩人見面即熱情擁抱，今年64歲的BoBo表示四哥是她的大哥哥，知道跟她合作馬上由大馬返港；四哥則說：「BoBo在我眼中永遠是個小妹妹。」

馮寶寶日前與謝賢、林雪、賈曉晨、李璨琛等《殺出個黃昏》演員於油麻地一間懷舊歌廳拍攝，以及拜神，吸引不少途人圍觀。

BoBo穿著綠色露肩裙，狀態甚佳。她見到四哥及林雪即來個熱情擁抱，更不時互相問候。BoBo開心說：「我得悉與四哥合作，即刻從大馬飛返香港，他是我大哥哥，同四哥真是相逢恨晚！」

馮寶寶車禍鼻骨撞歪

BoBo透露今年7月與大仔招啟宗往泰國曼谷旅行，遇上交通意外，兒子只受輕傷，但她的鼻骨被撞歪，需入院接受矯正手術，康復進展良好。

四哥笑言跟老友BoBo再聚頭恍如時光倒流，「Bobo在我眼中永遠是個小妹妹，雖然是舊拍檔，但我期望有新火花，等我帶佢重拾青春」。四哥更表示：「其實我仲有一個任務，就是帶新人。」

四哥被禁招牌側頭甫士

四哥今次以男主角身分拍攝《殺出個黃昏》，大讚此片選角非常出色，「拍戲就多，同咁多𡃁仔拍都是第一次，家棟話要我變，又不准我側起個頭，就看他有什麼『把砲』囉！今次同阿雪（林雪）演對手戲，叫佢放我一馬啦！」

林雪則表示：「我都是跟四哥同BoBo姐學習，不過今次我好難得有條感情線發展，希望給觀眾看看什麼叫『大叔的浪漫』。」

林家棟有壓力

《殺出個黃昏》講述謝賢、馮寶寶、林雪於1950年代曾是聞風喪膽的殺手組織，無奈時代蛻變，3人年紀漸長，從此各自過着平凡的生活。當步入黃昏之年，被社會標籤為負資產，憑藉電台點唱的契機，一首青春之歌，令三人重聚。

監製林家棟透露其中拍一場四哥、BoBo與林雪壓力爆煲的場口，令他甚有壓力，他說：「每個角色背後各自有不同的包袱，挑戰好大，所以都要慢慢調整。幸好今次四哥、BoBo姐同阿雪好主動提出想法，有很多突破，我覺得是其他新人學習的好機會。」

娛樂組

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