真空透視拍攝影集 葉蘊儀：尺度可更激

【明報專訊】葉蘊儀昨日以代言人身分出席美容公司活動，以6個月時間減去38磅的她狀態大勇，現在只有98磅，比少女時期還要瘦。她透露之前因照顧子女，又要工作和讀書，生活日夜顛倒，食無定時，導致身體機能失調，出現水腫和經期不準等狀况，遍尋中、西醫都未能改善，直至遇上該美容公司負責人，透過DNA測試，針對其體格對症下藥，結果瘦身成功，身體毛病亦得以解決。

無收酬勞自嘲蠢

葉蘊儀說：「以前以為吃菜和狂做運動就可以減磅，但我的體質不適合，反而吃肉、做適量運動加療程，磅數才下降，減肥期間遇到樽頸位都會沮喪，但都要努力克服。」之前被人叫「肥菜」，現在是否回復自信？「我沒想這些，之前家庭為重，好少理自己身體，現在細女都讀大學了，是時候對自己好一點。（是否多了追求者？）都是，但暫時沒有一個合適。」至於酬勞方面，她自嘲好蠢，沒有收取酬勞。

想表達女性身體自主

減肥成功的葉蘊儀還推出《赤‧色》攝影集，當中有大量性感相片，包括真空透視、濕身照和性感內衣等，很多人都覺得好激、好大膽，但她指自己是從藝術工作去做一個art work，沒想過大膽與否，「可能是中國傳統社會關係，大家會覺得大膽，但換轉在男人身上，大家就不會說話，在外國很多女性都不戴bra出街，大家受中國文化影響，對女性會較為保守。我影這些相，是想表達身體自主，著得少衫，不代表暴露」。她的子女有看過這輯照片，還讚影得靚。

對於拍攝性感尺度，葉蘊儀自言沒底線，很open，「只要是從藝術角度出發，再激也可以接受」。她自言已重新出發，未來會多元化發展，最想做旅遊和親子節目。

記者：柯美

攝影：鍾偉茵

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