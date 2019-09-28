關於《想正常》 Jace談情說愛

【明報專訊】「《想正常》是我與JNY@Dusty Bottle第二次攜手創作的歌曲，是上一首《想突然》feat. Phat之後我們再度合作。我們都非常喜歡Hip Hop，這次大家都想做一首具有Hip Hop元素的流行歌。《想正常》曲風是我最喜愛的R&B，還結集了Rap的元素。雖然與上首《想突然》風格都偏R&B，但新歌《想正常》是偏向沉重的感覺，像是愛情第二部曲一樣。《想突然》是愛情初期，曲風較甜蜜輕鬆，至於《想正常》是愛情後期，會不時出現爭執，要去磨合和調解。

情侶間有時候相處久了，難免會產生摩擦，又會細想究竟是自己還是對方「不正常」。事實上，「正常」與否沒有一定標準，這是一個抽象的概念。在一段關係中，不必太過「想正常」，兩人相處可以像跳舞般，對方向前一步，自己則退後一步，關係必定有所改變。

我一向鍾情於跳舞，希望《想正常》從舞蹈家的角度出發，將歌曲編得更適合跳舞，所以編曲上有很多細節位經過悉心鋪排，亦加入了不少效果。

《想正常》可以說是一種破格新穎的嘗試，當中不乏Rap的部分，這次更是親身上陣，而且很滿意整體的效果，歌曲旋律與歌詞也互相配合。」