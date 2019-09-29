林子博不獲無綫續約 患癌妻受打擊爆喊

【明報專訊】無綫去年10月曾大規模裁走150名工作人員，今年8月再裁員，又有20人離職，包括新聞部。縮減人手的火勢疑伸延至藝員，據稱這陣子約滿的藝人部分成為棄將，無綫要處理人手過剩的問題。日前傳出鄭敬基約滿後不獲續約，昨日又多一名藝人離開TVB，2008年加入無綫的林子博也不獲續約。林子博的太太董燕君今年4月確診患極罕有癌症「平滑肌肉瘤（腹腔）」第4期，林子博要負擔一家四口生活費，極需要支援，卻遇上無綫請食「無情雞」。昨日他接受《明報》電話訪問，坦言太太知道他失去穩定的工作大受打擊爆喊。

娛樂組

無綫娛樂新聞主播林子博加入TVB已11年，他的合約10月1日正式屆滿，昨日是他最後一天在TVB返工。他接受《明報》電話訪問，表示上星期已知道不獲公司續約。他說：「當年是監製B哥（張志明）知道我沒工作而介紹我加入TVB，多謝他一直關照，就早前他知道我太太董燕君（Shirley）患癌症，也發動同事幫助我渡難關。一個多月前，B哥跟我提續約，他清楚我的家庭情况，提議續簽3年合約並加人工。他給我扶一把，我當然好開心並多謝他。」林子博安心等公司安排簽約，但一直沒有下文，至上星期監製跟他傾談，表示續約未能「過堂」。他稱事件上監製與部門高層也落力幫忙，但最後也沒法子。

子憂母受刺激 求父扮返工

林子博跟太太Shirley育有一對子女，分別14歲與10歲，今年4月Shirley確診患極罕有癌症「平滑肌肉瘤（腹腔）」第4期，癌細胞已擴散到其他器官，肝臟、胰臟、肺、淋巴及脊背，她只能接受化療。林子博稱太太知道他失去TVB工作後，受最大打擊並爆喊。他稱初時先跟兒子商量，兒子惜媽咪怕她受刺激，要求父親扮返工，但林子博覺得不能呃太太，因病充滿負能量的太太知道他沒有了TVB工作，即時爆喊。

「不絕望 有手有腳可找工作」

林子博說：「我又唔會好絕望，有手有腳可以找工作，做婚禮或商演的司儀，唱歌、拍網劇也可以。畢竟要負擔一家四口生活費，又要交租，希望外界知道我好得閒，樂於接洽工作。」是否覺得無綫無情，這時候派無情雞？他表示習慣向前看，事情已發生了，不如先解決問題。他也感不開心，特別是太太做化療後辛苦得攬住馬桶嘔吐，他看着太太又不能幫助，便會感到無助與嬲，問自己為何在這時候發生這種事。

ViuTV與古天樂伸援手

林子博表示節目監製原本也想跟他續約，證明自己有「用家」，不是工作表現有問題。最後不跟他續約是公司的決策，世界很大，他沒太擔心。據知ViuTV已向林子博招手；演協會長古天樂知道消息，也透過工作人員了解是否需幫忙。

鄭敬基續約不了了之

前日鄭敬基接受商台訪問也爆約滿後不獲續約，無綫在6月曾向他提續約安排，後來不了了之，沒有再聯絡，他有份演出《牛下女高音》，也未獲邀參加宣傳。提到近月的社會運動，鄭敬基參加遊行又公開政治取態，有認為是他不獲續約的原因之一。有無綫工作人員稱近年製作減少，藝員人手過剩，故這段時間約滿的藝人是否獲續約會特別審視，要作人手調配，因為有不少藝人不夠騷但仍有長約，要善加運用。