坤哥約滿星娛樂：唔心急簽新公司

【明報專訊】胡楓（修哥）、吳業坤（坤哥）、陳敏之、鄭俊弘及姚兵前晚錄影《流行經典50年》，染了啡色頭髮的坤哥笑言大個仔想改變，精心設計了露額造型，在節目上獻唱《可惜不是你》。

有報道坤哥已約滿唱片公司星娛樂？他說：「我們是在友好情况下完成合約，但剛剛知道高層Tommy Chu也離職，自己對前景未有明確方向，暫時會集中拍劇。」可有想過再簽公司？他說抱開放態度，「希望消息出街後，大家會對我有不同想法，看有沒有共同理念合作，但不心急」。坤哥也會趁空檔積極打造更多個人音樂及短片，最近更親自邀請日本網紅合作。提到無綫今年閉門舉行台慶亮燈儀式，節目巡禮亦有變動？坤哥表示不清楚原因，他笑言：「相信公司的節目仍能保持水準，因為有我這種水準的藝人作保證。（可擔心公司財困？）我驚自己財困多點，最近使突了，要努力儲錢。」

修哥撐謝賢復出：好過游手好閒

修哥對於老友謝賢（四哥）出山伙馮寶寶拍電影，他稱略有所聞，「咁咪好囉，出來工作好過游手好閒、不務正業」。提議請四哥做節目嘉賓？修哥說：「我知他性格，喜歡就會來，不喜歡求也不來，我們久不久見面傾偈，有睇過四哥去大陸登台的短片，唱得比我好。」

記者：鍾一虹

攝影：鍾偉茵

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com