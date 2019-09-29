逾萬歌迷舉紅心合唱祝壽歌 劉德華獅城開騷歡度58歲生日

【明報專訊】劉德華前日（9月27日）58歲生日，他晚上於新加坡舉行演唱會，與逾萬名觀眾歡度。全場粉絲一同拿着紅心生日卡高唱Happy Birthday，為華仔送上驚喜祝賀，令他感動，捧着生日蛋糕與粉絲大合照，留下窩心回憶。華仔表示希望跟來看過演唱會的觀眾，都成為永遠的好朋友，並承諾會繼續開演唱會，讓買不到票的觀眾最終都能看到。

娛樂組

劉德華（華仔）闊別新加坡（獅城）舞台11年，今次在當地舉行4場演唱會。當踏入9月27日零時，一班工作人員已急不及待送上蛋糕為他慶祝，還準備不少素菜。面對眼前美食，華仔堅持以最佳狀態迎戰演唱會，故不敢放縱，暫且忍口，待4場演唱會圓滿結束後才吃個滿足。

捧蛋糕影大合照

粉絲亦悉心安排為華仔製造生日驚喜，前日一早到達會場，花數小時將逾萬張紅心生日卡，預先暗藏在場館的座位上。當華仔在完場前準備唱《My Love》時，樂隊突然改奏生日歌，舞蹈員捧着蛋糕送到華仔面前，現場粉絲們隨着樂聲，一齊站起來舉起生日卡高唱生日歌，生日卡上的紅心佈滿現場，華仔感動說：「今天是我的生日，多謝你們到來，與我一齊度過。」華仔之後獻唱《月亮代表我的心》表達對粉絲的心意，感謝大家花心思！難得生日與大班粉絲度過，華仔主動要求捧着蛋糕影大合照留念。華仔知道現場有粉絲生日，他禮尚往來為他們唱祝壽歌。

生日願望冧爆歌迷

華仔在生日歌聲下捧着蛋糕許願，他語重心長說：「我有一個願望，希望4場演唱會曾經來過的朋友，我們永遠永遠都是好朋友。從來未來過的叫他們來，如果曾經買不到票的，沒關係，我會繼續開，一直到所有人都能看到為止！」全場歡呼聲四起，華仔禁不住說：「你們太可愛了！」逗得全場粉絲樂透。昨晚是新加坡站尾場，連日來楊采妮、孫燕姿、林俊傑等也來捧場，又送上花籃為華仔打氣。

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com