迪士尼Sony達成合作協議 蜘蛛俠回歸Marvel電影宇宙

【明報專訊】今年Marvel與Sony兩大電影公司攜手炮製《蜘蛛俠：決戰千里》，全球票房收逾11.3億美元（約88.1億港元），刷新Sony最高紀錄之後，雙方卻因利益分配問題，導致談判破裂，「蜘蛛俠」湯賀蘭（Tom Holland）被迫脫離Marvel電影宇宙（簡稱MCU），消息震驚全球。事隔一個月後，終於出現轉機，Marvel繼續製作《蜘蛛俠》第3集，無論超英迷與湯賀蘭都感興奮。

據美國綜藝網站Variety報道，迪士尼主席Alan Horn及Alan Bergman、旗下Marvel總裁奇雲費格（Kevin Feige），以及Sony主席Tom Rothman日前舉行閉門會議，終取得共識，湯賀蘭主演《蜘蛛俠3》將會繼續交由Marvel製作，定於2021年7月上映，而此角色亦會出現在另一部MCU電影內，但詳情未有公布。

消息一出，不單超英迷興奮，就連湯賀蘭亦忍不住透過社交媒體上載里安納度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）主演《華爾街狼人》戲中爆粗片段：「我不會離開，我肯×定不會離開。」可見他有多亢奮；至於戲中飾演其女友的辛蒂雅（Zendaya），亦在社交媒體發放蜘蛛俠跳舞的動畫短片，以示支持。

事緣《蜘蛛俠：決戰千里》票房大賣，觸發兩大電影公司矛盾，有傳迪士尼不滿只獲分配《蜘蛛俠》總票房的5%利潤，於是提出反建議，包括負責支付50%新片製作費，然後取回50%票房回報，Sony大力反對，經過數月協商，終於談判破裂。

迪士尼讓步 只要新片25%利潤

迪士尼與Sony深明《蜘蛛俠》的龐大市場潛力，雙方討價還價後，傳迪士尼終讓步，以新片25%利潤換取Marvel總裁奇雲費格留任監製。

湯賀蘭扮演第3代蜘蛛俠客串過Marvel的《美國隊長3：英雄內戰》、《復仇者聯盟3：無限之戰》及《復仇者聯盟4：終局之戰》，再獨立演出《蜘蛛俠：強勢回歸》和《蜘蛛俠：決戰千里》，令到這個由奇雲費格監製的角色，明顯超越上兩代：杜比麥奎爾（Tobey Maguire）和安德魯加菲（Andrew Garfield）的成就，看來這隻會生金蛋的「母雞」，誰都不捨得放手。