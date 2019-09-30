曾與張國榮約定 揸Benz去酒店歎下午茶 65歲賈思樂用長者優惠惹猜疑

【明報專訊】明天10月1日，是賈思樂（Louie Castro）65歲生日，今後他可享有兩蚊搭車與其他長者優惠。年齡對Louie而言並非秘密，令他尷尬是旁人的反應，如銀行職員、售票員拿着他的身分證露出懷疑的目光。有些人心目中賈思樂就是《少年十五二十時》中，著喇叭褲與鬆糕鞋踏單車的長髮少年，數數手指，這是43年前的劇集！另一令人印象深刻的，是1980年代《蝦仔嗲哋》中「蝦仔」。他笑說：「我攞長者卡了，每個人都會經歷這階段，以我的年歲還保持這個樣貌，賺咗喇！I'm very happy！我到70歲都不會大變，我仍覺得自己好年輕。」

記者：唐嘉晞

攝影：劉永銳

Louie其實在5年前年滿60歲時已開始享用長者優惠，有次他往買汪明荃演唱會門票，因長者有折扣，他排隊購票時乖乖出示身分證，售票員接過來看後一臉疑惑，Louie笑說：「我心諗：快啲啦！後面好多人排隊，個個都知我是長者了！」去銀行亦有類似經驗，「職員看我的身分證後說：『賈生，你好好呀…… 』，我會搶着說：『多謝！多謝！』」

澳門長者福利多

澳門出生的Louie表示，澳門的長者福利更多，不但乘搭公共交通與醫療住院是全免費，若是有需要送外國治療，連機票也有安排，還有每年有一萬元大利市，所以他會考慮將來退休返澳門居住。

Louie 當年參加《聲寶之夜》得到季軍簽約做歌手而入行，之後獲伯樂甘國亮賞識，為他取名「賈思樂」。他早期作品很多都是跟甘國亮合作，《少年十五二十時》是代表作，還有《青春熱潮》、《山水有相逢》等，都是很好的演出經驗。

後悔沒有學中文

在澳門讀書的Louie，後悔沒有學中文，他說：「我有少少懶，讀書時沒有逼自己學中文，在這行比較吃虧，做司儀或主持的機會少了。但從另一方面看，我都好叻，以一個混血兒又不懂看中文，做到今時今日並不容易。」

Louie經歷不少生離死別，想當年，他跟張國榮（Leslie）與陳百強也是好朋友，他較兩人年長，也較早出道，「我同Leslie合作過電視劇與電影，我在電影《衝激21》跟Leslie合作，因為大家都貪靚，特別投契好傾。以前的大明星會經常出入麗晶酒店，當年我和Leslie講過，將來有錢要駕着Benz，與他往麗晶酒店飲下午茶，後來他成為大明星，大家接觸機會少了，而且他亦很早離開這世界。有日我想起我們曾有這個約定，我便駕着Benz往麗晶酒店兜了一個圈『赴約』，心裏惦念着這老朋友。」提到陳百強，Louie稱當年大家也愛去Disco夜蒲，玩得好癲，他的離開令人傷感。

要數離開了的好朋友，不得不提余綺霞，當年他們到澳洲拍外景同遇車禍，霞女受重傷，其後更因患癌病逝，一生很多波折，他感慨說：「生命好脆弱，霞女令我體會到人原來好化學，今日大家嘻嘻哈哈，明天可能『 走』了。所以要珍惜人與事，無謂去斤斤計較。」

傷了狄寶娜摩亞的心

翻看Louie的舊剪報，發覺早年他有不少緋聞，兼且個個都是靚女，最早期是恬妞，緋聞表上還有狄寶娜摩亞、吳夏萍與陳玉蓮等，他說：「其實有少少是緋聞，有少少是真鍾意；大家夾過、相處過，覺得做朋友比較好，我並非不珍惜感情，拍拖時我也享受一起睇戲、食飯，但發展下去覺得做朋友好過做情侶。唯獨對狄寶娜摩亞有點內疚，我傷了她的心，佢好鍾意我，但很多原因不能在一起。現在我們是知己，我到加拿大會住在她屋企，她的丈夫也是我的好朋友。」

Louie現在享受單身生活，到了這個年紀，開心與健康最重要。

場地：九龍貝爾特酒店

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com