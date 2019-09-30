辦慈善演唱會碌盡人情卡 毛舜筠開金口獻唱

【明報專訊】賈思樂11月12及13日於香港文化中心舉行「ME & MY GIRLS演唱會part 2」，嘉賓有毛舜筠、陳煒、陳秀雯、戚美珍、向海嵐與楊思琦。他今次演出不為掙錢，而是為了廖安麗的「身前行動」籌款，所以只象徵式收取車馬費，他更碌爆人情卡搵老友幫忙，毛毛在他極力游說下開金口，他笑說：「我搵毛毛做嘉賓唱歌，她的反應是：『玩我呀？你唔使諗啦！』」最後他以數十年的交情打動毛毛，1988年兩人合作《殭屍奇兵》，一夜通宵拍攝，他們傾個不停，毛毛搭着他的膊頭說大家會成為好朋友，至今友情不變。

不會按樓做紅館騷

Louie感恩身邊有很多小天使，友誼是他入行以來最大得益。2011年，他決定將《蝦仔嗲哋》搬上舞台演出，找不到投資者，為圓舞台夢，他竟押樓博一鋪，最壞打算是舞台劇蝕本，他要勤力做兩份工將錢掙回來。最後舞台劇很成功，天王巨星陣容，劉德華、陳奕迅、鄭秀文、容祖兒與楊千嬅等無條件上台一起搞笑；為心晴行動籌得善款同時也保住了他的物業。他說：「上天幫助我，原本是種朵花，結果種了一棵樹出來。這是代表作，死而無憾了！」Louie演藝生涯中最重要一章仍留白，在紅館舉行個人演唱會是他最終目標，笑說要他做什麼也可以，但今次一定不會押樓！