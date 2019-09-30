內地開工遙距為囡囡默書 郭羨妮母女互念爆喊

【明報專訊】郭羨妮（Sonija）昨日出席香港兒童時裝騷活動時表示，已拍竣電影版《尋秦記》，她透露在內地拍攝過程相當辛苦，在酷熱天氣穿上厚衫，每日都拍至全身濕透，所以要趁回港休息期間好好休養，最重要是多點陪伴7歲女兒Kylie，以補償拍戲期間不在她身邊照顧。

記者：陳釗

攝影：孫華中

郭羨妮在內地拍《尋秦記》雖然辛苦，慶幸電影趕及在女兒開學前完成，「雖然拍攝期間有返港，但最耐一次離港足足有大半個月，也是女兒出世至今，兩母女分開最長時間的一次」，幸好現有視像通話，不但可見面還可溫書，「考試那段時間最慘，我要遙距幫她默書，都是第一次」。暑假期間Sonija仍趕戲中，問她今個暑假是否沒有與女兒出遊？「是，我會補償，不過阿女上學期成績不太好，要叻才有得去旅行。」

Sonija稱在內地開工時，兩母女都會掛住對方掛到喊，現在女兒聽到她出外工作都說很驚，怕她不回來，所以下次接戲都希望遷就到女兒的時間。

搬屋遷就女兒返學

早前有報道指Sonija以980萬出售將軍澳的單位，帳面獲利385萬，之後搬到九龍居住，遷就女兒返學。Sonija說：「搬遷後我和女兒都很開心，以前清晨5點多便要起牀，因要避開隧道塞車，而且每日來回要花3小時車程，現在15分鐘便到達學校，我常跟阿女說，媽咪花咁多錢搬來搬去都是為了她，我覺得自己已盡了媽咪的責任。」對於售樓獲利不少，她表示現在樓價也貴了很多，「本來可不用努力工作的，但現在要努力掙錢了」。