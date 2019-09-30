「碌爆」人情卡 處男個人專輯陣容勁 木村拓哉明年1月再戰樂壇

木村拓哉宣布明年推出首張個人專輯，對於出道接近30年的他來說，可謂別具意義。

【明報專訊】日本男團SMAP自2016年底正式解散後，「萬人迷」木村拓哉相隔3年再戰樂壇，昨日宣布將於明年1月發行首張個人專輯，並邀請一眾樂壇猛人包括殿堂級樂隊B'z成員稻葉浩志、SMAP代表作《世界上唯一的花》創作人槙原敬之，以及搖滾勁旅Alexandros等包辦曲詞，如此華麗陣容，絕對令人期待。

木村拓哉離開SMAP後，從此暫別樂壇，專注幕前演出，除了參演電影《檢察狂人》及《假面酒店》外，他跟日劇《華麗一族》舊拍檔鈴木京香合演TBS電視台新劇《Grand Maison東京》，定於下月20日首播；他為富士電視台創業60周年而拍的特備劇《教場》，亦將於明年新春假期播出。

《世界上唯一的花》槙原敬之助陣

士別三年，木村昨日在其主持電台節目《木村拓哉 Flow supported by GYAO!》突然宣布，他將會在明年1月推出首張個人專輯，幕後陣容非常強勁，B'z樂隊成員稻葉浩志負責填詞，曾經來港開騷的樂隊Love Psychedelico、Alexandros，以及著名音樂人槙原敬之、森山直太朗及Cornelius（小山田圭吾）等作曲，可見木村為了完成新碟，不惜「碌爆」人情卡。

木村跟稻葉一向老友鬼鬼，早於2015年有日本雜誌偷拍到二人偕妻到東京某咖啡店聚餐，享受4人飯局；去年B'z出道30周年紀念演唱會上，木村客串擔任攝影師之餘，更上台合唱一曲《ZERO》，歌迷記憶猶新。

邀網民供相參與製海報明信片

槙原敬之曾為SMAP創作名曲《世界上唯一的花》，成為組合解散前，錄得銷量最高（超過300萬張）的單曲，槙原亦曾翻唱過；森山直太朗與SMAP一起參加音樂節目《Music Station》，從此跟木村結成好友，後者更邀請對方亮相視頻網站GYAO節目《木村先~~~生！》。

為了替新碟造勢，昨日開設官方網站，廣邀網民上載個人照片、或是充滿回憶的風景相，最後結集為一張「馬賽克」圖片，然後製作成新碟海報及明信片，送給訂購專輯的歌迷，可謂別出心裁。