史泰龍「蘭保」下場 狼人鷹眼混合體

史泰龍扮演的蘭保，命運其實跟Marvel中的鷹眼（左）和狼人（右）都接近。

【明報專訊】「大隻佬」史泰龍（Sylvester Stallone）以73歲高齡，再次披甲上陣，在經典動作片《第一滴血》第5集、宣稱是電影系列結局的《第一滴血：終極血戰》再次扮演越戰退役老兵「蘭保」（Rambo），展開人生最後一場復仇行動。

《第一滴血5》故事講述蘭保晚年退隱江湖，專心打理牧場。某日，他視為「養女」的嘉布娜打算到墨西哥，尋找失蹤多年的父親，蘭保雖曾阻撓但不成功，女方甫抵埗即落入黑幫手上，蘭保得悉後馬上展開營救行動，可惜為時已晚，令他既痛且疚，決定再執弓箭，誓要對方血債血償。

「講多過做」蘭保臨尾發威20分鐘

可惜的是，《第一滴血5》由首次執導荷李活片的艾恩甘堡（Adrian Grunberg）操刀，結果落入「講多過做」的窘境，此長片約101分鐘，觀眾真正見識到蘭保發威的時間，只有結局前20分鐘左右。幸好他在殺敵期間，出動短刀、長槍、弓箭，並設陷阱把壞人逐一摧毀，極盡暴力血腥之能事，成功喚起《第一滴血》忠實粉絲的集體回憶。蘭保雖然成功報仇，但也身中兩槍，混身淌血的他，背向日落黃昏，安靜地坐在搖搖椅上，生死成謎。導演安排open ending是取巧還是聰明？可謂見仁見智。不過，蘭保下場卻令人聯想起一眾Marvel超級英雄片主角。

狼人為保「女兒」自我犧牲

首先是澳洲男星曉治積曼（Hugh Jackman）同樣宣稱最後一次扮演「狼人」的電影《盧根》，晚年的他心力交瘁，自我修復的不死異能，亦隨着年紀愈大，變得愈來愈慢。最後他為保護「女兒」羅拉，不惜自我犧牲，而擁有狼人基因的變種人羅拉，將會以「X-23」女狼人身分，延續「父親」的傳奇故事。

如果史泰龍出爾反爾，不欲蘭保消失，大可重彈《洛奇》舊調，先讓拳王洛奇退下火線，再安排接班人即《洛奇外傳》扮演故友阿波羅之子登場，由他親自訓練年輕人上擂台，情况跟《復仇者聯盟》系列另一超級英雄「鷹眼」大同小異。《復仇者聯盟4：終局之戰》第一場戲，正是講述謝洛美溫納（Jeremy Renner）扮演的神射手鷹眼，悉心訓練女兒射箭的情景。巧合的是，迪士尼全新串流視頻平台Disney+的新劇，亦將提及鷹眼跟接班人Kate Bishop的故事，如果史泰龍計劃開拍《第一滴血》外傳，大可互相借鏡。

如果《第一滴血》拍外傳

提起《復仇者聯盟4》，「鐵甲奇俠」羅拔唐尼（Robert Downey Jr.）為了消滅奸角「魁隆」而同歸於盡，全球粉絲同聲一哭，紛紛透過社交媒體留言「我愛你3000」。這種壯烈犧牲，不是比蘭保「死唔死得」的曖昧下場，來得更悲壯也更符合角色設定嗎？