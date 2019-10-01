否認戀上劉愷威 湯洛雯不抗拒失婚男：看緣分

【明報專訊】44歲劉愷威與楊冪去年冬至宣布離婚，結束5年婚姻，共同撫養5歲女兒「小糯米」。昨日劉愷威傳出新戀情，有指他與年輕12年湯洛雯秘戀，林夏薇做媒人撮合兩人，還借出山頂豪宅及中港車做「掩護」，讓兩人密會。今年5月湯洛雯赴英法旅行，劉愷威似有份同行！「劉湯戀」傳出後，劉愷威方面急澄清，稱報道「是假的，完全是編造」。湯洛雯昨日在無綫電視城為新劇《失憶24小時》（暫名）試造型，同樣否認戀情，稱現階段仍是單身，與劉愷威是普通朋友，沒想過有否發展機會！至於是否接受與失婚及有小朋友的男士拍拖？她說看緣分。

記者：林祖傑

攝影：黃梓烜

32歲湯洛雯自與羅天宇分手後，感情未有着落。雖然屢傳她與羅天宇復合，但她之前再三表示兩人無可能復合。昨日突然爆出她與劉愷威的緋聞，令人感意外，覺得他們「大纜都扯唔埋」。

傳林夏薇做媒人撮合

報道稱林夏薇與劉愷威是好朋友，她之前拍劇集《逆緣》跟湯洛雯成為好姊妹，年初在飯局中，她介紹劉愷威給湯洛雯認識，兩人一拍即合。由於劉愷威與湯洛雯想戀情低調，林夏薇這個媒人幫忙做「掩護」，借出山頂豪宅給他們密會；又安排中港車，接湯洛雯到深圳與劉愷威拍拖。更有指早前湯洛雯到英國及法國旅行，劉愷威疑有同行。

劉愷威與湯洛雯的緋聞曝光後，內地新浪娛樂向劉愷威方面求證，劉愷威的工作人員急澄清，指報道「是假的，完全是編造」。

「是普通朋友 沒結伴歐遊」

湯洛雯（靚湯）昨日為新劇試造型，她表示正努力減肥。問是否因有新戀情關係？她說：「現在真的單身，所以不是事實我也不知怎回應，看過報道所寫的內容，我完全無做過。」她直認曾與劉愷威食過飯，但只是一班人飯敘時見過面，絕不是情侶關係，是普通朋友，私下並沒有單獨約會及傾偈，亦不是林夏薇介紹認識，而是「不記得哪一次食飯時無啦啦見過面」，雙方也沒有追求過對方。報道稱兩人曾結伴到歐洲英國及法國旅行？她同樣否認，澄清同行只有岑杏賢及一班朋友，覺得很好笑，完全沒這件事。

自認單身 無想過發展機會

問可會接受與失婚、有小朋友的男士拍拖？靚湯認為要看緣分，「因為現在我真的未有男朋友，也不知將來會遇到什麼人，不能答一定會或不會，現在問我有什麼擇偶條件，我只能答看緣分和到時的感覺」。問與劉愷威可有發展機會？她說：「真的沒想過，現在是單身，努力收身！」

靚湯表示新劇飾演心理醫生，可能因大學也是讀心理學，故沒有之前拍劇集《法證先鋒IV》那麼緊張。她說：「可能個人放鬆所以瘦了點。（因瘦了由父母操刀影水著照？）又不是為了影水著，只是去了陽光與海灘的地方穿泳衣，但因參選港姐後沒穿過三點式，所以都要找些東西遮住，安全感大一點。」

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