黎諾懿出埠變開籠雀 黃智雯驚醉酒亂打人

【明報專訊】黎諾懿、黃智雯昨日出席《街坊財爺》結局篇宣傳活動，兩人表示早前聯同馬國明、朱晨麗到新加坡宣傳，回程時難得有時間於飛機上摸酒杯底，暢所欲言傾八卦事，十分開心。黎諾懿稱難得4個人都啱嘴形，自己落機時都有少少醉，他說：「我和馬國明是『奧運六星』，但和朱晨麗未合作過，不知為何這麼好傾，很期待這個組合再有機會一起去宣傳，不過今次也有點相逢恨晚的感覺，所以我們已相約下次來我家中再聚。」

黃智雯大爆黎諾懿平時在家中很少說話，一出埠嘴巴就沒停過，足足講了4小時。黎諾懿解釋道：「我在家中並非不可說話，是不可亂說話，因為驚兒子學我，用詞要小心點，所以亂說話會畀老婆鬧，家規比較嚴。」黃智雯自知酒量差，飲三分一杯酒已面紅耳赤，所以從來未醉過，「我真的未試過，不是我飲得，而是感覺差不多喝醉便會停，所以經常被姊妹投訴為何在她們面前不醉，話我太拘謹。其實我驚自己飲醉失控亂打人，試過在胡杏兒新居入伙派對玩得很開心，飲多兩杯，我們兩個便變成MMA女子搏擊，如果再醉多點，我也不知自己會做什麼」。

記者：林祖傑

攝影：黃梓烜

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