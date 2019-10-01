意外受傷記憶力變差 彭家麗獲湯寶如鼓勵

【明報專訊】湯寶如、彭家麗和駱振偉主持的ViuTV音樂節目《Chill Club》昨日舉行記者會，樂隊總監鄧建明、關心妍及梁釗鋒亦有出席。湯寶如說之前在友台主持過音樂節目，但ViuTV自由度比較大，「我不是說那邊不大，不過那邊有很多嘉賓，這裏就集中一、兩個，相對沒那麼辛苦，主持可唱多幾首歌，互動又多一點。」

問到湯寶如10月演唱會準備情况？「今次主要唱首本名曲，壓力不大，音樂會的band leader也是鄧建明，可以順便練歌」。

首次當主持的彭家麗稱，多年前腦部意外受傷後，記憶力和組織能力變差，難得導演仍敢用她，「錄了兩集，表現尚待改進，因為緊張，轉數又慢」。湯寶如鼓勵她慢慢會習慣。

駱振偉為婚後禮物頭痛

快將與丹麥女友Katrine結婚的駱振偉，他表示婚禮交由女友主理，下星期啟程往丹麥，「本身預10人過去，現在變了20、30人，由細婚禮變了大婚禮，我還為婚禮跟女友學跳first dance，希望不要失禮人」。返港會否補擺喜酒？「或會以雞尾酒派對形式進行」。現在令他最頭痛是丹麥有個傳統，婚後翌日夫妻要互送morning gift，「女友說買了份很貴的禮物給我，那我不能沒表示。如果想不到，我或者送支cue棍給她」。

記者：陳釗

攝影：孫華中