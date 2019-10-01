《82年生的金智英》揭韓國性別歧視歪風 孔劉拖鄭有美谷新戲

電影《82年生的金智英》改編自同名小說，透過鄭有美的遭遇，揭示韓國社會性別歧視的問題。

孔劉（左）跟鄭有美（右）曾傳緋聞，但昨日出席新片《82年生的金智英》記者會，前者毫不避嫌拖實女方上台。

【明報專訊】繼《無聲吶喊》、《屍殺列車》後，韓星孔劉與緋聞女友鄭有美第3度合作新片《82年生的金智英》，本月在韓國開畫，香港亦定於11月7日上映。繼早前公開首條預告片後，昨日二人出席記者會，表現合拍親暱，拖手搭膊合照「交足戲」之餘，更重要的是帶出電影的主旨——向性別歧視說不。

孔劉與鄭有美出道至今屢傳緋聞，甚至爆出婚訊，二人所屬事務所一概否認，在新片《82年生的金智英》首次扮演夫婦，話題性十足。二人在記者會上，毋懼緋聞表現親暱，例如剪了一頭短髮、穿著長裙的鄭有美上台時，孔劉主動上前拖住女方，盡顯男士風度；到了拍照環節，孔劉又輕搭女方膊頭，鄭有美甜笑表現受落。

孔劉一向嚴選劇本

事實上，孔劉拍戲一向嚴選劇本，前作《無聲吶喊》取材自真人真事，成功喚醒國民關注光州聾啞學校的性侵及暴力案；新片《82年生的金智英》則改編自小說，講述鄭有美飾演「80後」女生金智英，從小到大都活在男尊女卑的傳統韓國家庭，後來跟孔劉結婚生女，一家三口生活愉快。直至某日，金智英突然感到不安和焦慮，性格逐漸變得難以捉摸，令夫婿很擔憂，家庭生活陷入崩潰。有韓媒形容，新片可視為韓國女性的血淚縮影。

原著銷量突破百萬冊

《82年生的金智英》小說自2016年出版至今，在韓國銷量突破100萬冊，無論是總統文在寅、男團防彈少年團（BTS）成員RM，以及綜藝節目《Running Man》主持劉在錫等，都對書中揭示韓國社會普遍存在性別歧視的現象，表示關注。這個社會問題，從鄭有美宣布接拍《82年生的金智英》電影後，隨即惹來部分網民惡評，韓國女團少女時代成員秀英、Red Velvet成員Irene等自認是小說讀者，亦有男粉絲表示不滿，透過社交媒體展示焚燒她們照片的帖文，可見一斑。