林海峰葛民輝黃秋生「是但噏」的三角戲緣

【明報專訊】今天開箱，卻要開個舊箱。6月初，林海峰（Jan）在電台節目《在晴朗的一天出發》模仿保安局長李家超的頹爆和絕望語氣推銷「逃犯條例」，贏得熱烈迴響，在facebook專頁，超過7400個讚，2700個分享，逾500留言。Jan在《晴朗》浸淫多年，深明怒駡之外，嬉笑更能贏得觀衆掌聲。他的《Happy Monday是但噏2019》一連7場，上周曲終人散。他不是首次舉辦棟篤笑，但嘉賓除了老拍檔葛民輝，還有黃秋生，令人意外，想深一層，卻有迹可尋。

《誤人子弟》一起扮演教師

不知道多少70後香港人有這共同回憶：在公共圖書館溫書，戴上耳筒，然後忽爾笑出來的，十居其九都在聽軟硬天師的節目。「硬天師」Jan舉行棟篤笑，作為老拍檔的「軟天師」葛民輝粉墨登場，完全不叫人意外，可為什麽還有黃秋生？尾場他以口琴吹奏嘲諷警察的《有隻雀仔跌落水》，還有抗爭歌曲《願榮光歸香港》；黃秋生早陣子以「疲累」為由不再玩facebook，卻傳來他因為有戲拍所以滅聲，他其後否認了。兩年前，Jan與黃秋生曾合演舞台劇《搞大電影》，事實上他倆和葛民煇在電影方面早有合作，。

Jan主演的《誤人子弟》於1997年上映，由《葉問》導演葉偉信執導，他扮演初出茅廬仍滿有熱誠的中學教師，黃秋生飾演他的同事，是鰥夫帶着一名年幼兒子，電影上半段圍繞學校的瑣事及林黃二人課後的生活；如今已是「千億新抱」的徐子淇飾演代課老師在中段出現，並成為他們的追求對象，形成三角關係，Jan和秋生的友情受到考驗。戲外不曉得Jan跟黃秋生的友誼是否從那時候開始建立？

《A1頭條》一齊做收數佬

黃秋生跟葛民輝亦有戲緣，合演過陳嘉上執導、2004年上映的《A1頭條》，兩人在片中是一對收數拍檔。

故事講述李心潔飾演的記者阿玲質疑同是記者的男友被殺，卻被警方及報社描繪成交通意外，於是請求曾當差的黃秋生及陳冠希飾演的攝影記者基仔幫忙追查，事件其後牽涉富商兒子與名模女友的地下情，更因名模的死亡意外被警方淡化而似有煙幕。在主角眼中，警方與報社收下富商利益，隱瞞真相，因而製造了多角不信任關係。片中還有梁家輝飾演令主角懷疑他隱瞞的報社老總，今天的梁家輝出席撐警活動同樣受質疑，陳嘉上也北上發展，成為愛國者。（題外話一則，此片當年在《明報》編輯部取景，攝製隊凌晨時分才到公司「動工」，拍到翌日離開，基本上動過哪位置的擺設都會歸位，完好無缺。《明報》頗受電影界歡迎，比《A1頭條》更早來取景的還有邱禮濤執導的《反收數特遣隊》，講述一群債台高築警察的故事，片中警署的飯堂正正是本報的飯堂。）

搖滾歌手舉行演唱會的可能

《Happy Monday是但噏2019》完結後，秋生與Jan受訪，後者表示想跟對方一起搞演唱會，秋生說覺得不容易，已打消了念頭。其實他推出過幾張唱片，包括《支離疏》、《地踎搖滾》及《Bad Taste... But I Smell Good》等，其中《支離疏》大部分歌曲都是秋生親自作曲填詞，雖然不少歌曲夾雜粗口而難以公開播出，但Jan說他是搖滾歌手，所言非虛；秋生的歌曲數量不少，若跟Jan聯合開演唱會，值得期待。