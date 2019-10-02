麵包店如常營業未受遊行影響 黃婉曼與丈夫恩愛入馬場

黃婉曼（Icy）昨日與丈夫馮柏基結伴到沙田馬場出席國慶賽馬日，Icy表示有朋友的馬匹出賽，所以專程來支持，「我都會落注，但我是要做功課，不是靠幸運那種」。她笑說平時都會與丈夫講馬經，皆因老公在屋企薰陶下，由細看到大，她對馬的知識都是來自對方。問是否百發百中？馮柏基謙稱：「無咁犀利。」

Icy說2歲多的大女深受爸爸影響，對馬匹份外感興趣，「平時我們講加油，阿女就會說馬。待她長大一點會帶她去學騎馬，這是一個很好的運動，我自己都有學，有時我們也會帶女兒去馬房餵馬匹，女兒很喜歡動物，第一個學識的英文生字就是dog，還有mouse，因為是卡通人物」。

談到昨日各區皆有遊行活動，Icy家住馬場附近，交通暢順無受影響。至於其麵包店生意可有影響？「因舖頭在較偏遠的將軍澳，做街坊生意，沒有受太大影響。」

馬會方面，賽前播放國歌， 歡呼聲和噓聲參半，有人高呼「光復香港」，場內氣氛大致平和，不過入場人數明顯較平時少。許晉亨亦有入場支持愛駒「七寶」，而樂易玲則帶同兩名兒子入場觀賞賽事。

記者：陳釗

攝影：劉永銳

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