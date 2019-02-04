154賓客齊睇新娘Hailey最愛電影《忘了，忘不了》 Bieber註冊一年終舉行婚禮

【明報專訊】樂壇小天王Justin Bieber與模特兒Hailey Baldwin去年9月在紐約註冊結婚，但兩人一直未有行禮，也沒大排筵席招待親友，兩人剛度過結婚周年，上月30日他倆在南卡羅萊納州的Montage Palmetto Bluff度假酒店內舉行婚禮，在154名親友見證下，再次宣讀結婚誓辭，據悉兩人行禮前，還放映了新娘最喜歡的愛情片《忘了，忘不了》。

Hailey Baldwin的父親是《非常嫌疑犯》史提芬寶雲（Stephen Baldwin），《複雜關係》艾力寶雲（Alec Baldwin）和《烈火雄心》威廉寶雲（William Baldwin）都是她的伯伯；Bieber日前曾在社交網撰文，感激外父史提芬及外母Kennya願意把女兒嫁給他如此野性的人。之後又上載跟Hailey十多歲時初次見面的照片，稱他們的關係就是從那一刻開始。

Bieber舉行婚禮前，斥資3萬美元買了兩隻熱帶草原貓，取名Sushi及Tuna，又為愛貓開設專屬社交網，迅即吸引10萬追隨者。之後再大曬起碼價值5萬美元（約39萬港元）的名表到社交網，Bieber稱是送給自己的結婚禮物。

除了雙方父母出席婚禮外，Bieber的經理人Scooter Braun、在邁阿密經營多家餐廳及夜店的富商David Grutman、Hailey的堂妹Ireland Baldwin、真人騷女星Kendall Jenner，以及里安納度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）的名模女友卡美拉摩朗（Camila Morrone），都應邀到場。

據悉Hailey非常喜歡《星聲夢裡人》賴恩哥斯寧（Ryan Gosling）和《焦點追擊》麗素麥雅當絲（Rachel McAdams）主演的愛情片《忘了，忘不了》，所以在婚禮前特別跟來賓一同欣賞。該片講述1940年代兩名年輕戀人因戰爭與階級差異而被迫分開的故事。