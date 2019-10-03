接司儀工作密食當三番 林子博獲舊戰友請食「有情雞」

【明報專訊】無綫前娛樂新聞主播林子博曾在無綫工作11年，今年4月太太董燕君確診患極罕有癌症「平滑肌肉瘤（腹腔）」第4期，家庭經濟壓力更重，在艱難時期他遇上無綫請食「無情雞」。林子博的合約於10月1日屆滿，突然被通知不獲續約，對他跟家人很大打擊。舊同事為他介紹工作，又請食「有情雞」歡送飯局，為林子博打氣。他走在街上，有觀眾表示支持，叫他加油，感受人間有情。遇着最近社會氣氛緊張，接Job競爭大，林子博坦言：「我現在無收入，要密食當三番。」

娛樂組

林子博日前跟秦啟維、昔日合作的攝影師飯敘，他接受《明報》電話訪問稱，平日開工跟一班攝影師接觸最多，大家相處時間比見家人更多，日前大家相約食飯，其中一味餸是雞，大家開玩笑說是「有情雞」。

日內與ViuTV傾合作

林子博表示離開TVB的消息傳出後，這兩天也有兩三個活動司儀工作向他提邀請並接洽中。他表示過往也有接活動司儀工作，這陣子是比較密。問接Job有否被壓價？他說：「以前要先遷就公司檔期，我亦會視乎價錢作選擇。現在我沒有收入，便要密食當三番，要多接工作。」他稱最近香港社會氣氛緊張，商演活動也減少，這時期大家也體諒的。他又透露ViuTV已聯絡中，日內會相約傾合作。

「很多人為我加油」

對無綫不續約請食「無情雞」的消息在網上引起討論，不少網民為他感不值，更有人表示罷睇無綫。林子博說：「很多人關心，認識的朋友聯絡慰問，更多不認識的人也主動給我打氣。我啱啱在一間舖頭出嚟，老闆同我講：『我支持你！』身邊很多人為我加油，令我覺得好溫暖！」

患癌妻情緒變化大

林子博曾透露太太董燕君獲知他離開無綫時受打擊爆喊，問他太太情緒有否好轉？他稱太太的情况很被動，情緒變化很大，要體諒她的心情，自己的責任是令太太與子女不要被負能量影響。他說：「我在家中的責任是令大家輕鬆些，要是一家人圍住愁雲慘霧也沒意思。我一向的性格就是要去解決問題。」林子博坦言也有情緒低落時，太太會為他買即食麵回家而不開心，因為患病的她覺得不應吃不健康食物。他苦笑說：「有時屋企無嘢食，我都想煮個即食麵充飢，太太為此會唔高興，我有時會出去駕電單車兜個圈當發泄。」