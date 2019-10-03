望《金宵》開續集 鄧佩儀想演變態殺手

【明報專訊】鄧佩儀、劉穎鏇及陳曉華等昨日於電視城出席明珠台《魅影星期日》記者會，為配合萬聖節主題，眾人以「嘩鬼」造型現身。鄧佩儀表示對萬聖節興趣不大，平時也不看鬼片，因會很驚，亦相信世上有鬼怪存在，入行後又經常到荒廢地方拍攝，怕看鬼片後疑神疑鬼，為了事業還是不看，「如果聽到同事講，我會避開不聽。但若角色需要扮鬼，知道是假就不會驚」。談到她在《金宵大廈》中的表現備受讚賞？鄧佩儀多謝大家支持，她也很驚訝觀眾的反應比預期中好，希望公司開拍續集，「續集我演什麼都可以，我想演變態女殺手，或多重性格角色，再次與娃娃（劇中矽膠公仔）調換身分也OK，甚至可變埋男公仔」。

劉穎鏇素顏可嚇人

劉穎鏇稱喜歡看鬼片和玩鬼屋，覺得很刺激，但去鬼屋一定要跟一大班朋友同行才好玩，自爆試過見到扮鬼的工作人員，太驚推朋友出去擋，她笑說：「所以是朋友驚我多一點。」

問到萬聖節會否扮鬼扮馬出去玩？劉穎鏇稱很少，以前試過戴面具嚇人，又笑稱素顏都可以嚇人。

陳曉華無膽玩筆仙

陳曉華試過與朋友扮埃及人去主題公園，但最後反被人嚇走。問到可曾到鬧鬼的地方探靈？陳曉華表示不夠膽，不過讀中學時玩過筆仙，但剛開始已驚到退出，幸最後沒事發生。劉穎鏇則笑說：「我雖然喜歡刺激的事物，但這個太真實了，有點驚，還是玩鬼屋算了，因知道是假的。」

記者：陳釗

攝影：鍾偉茵

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