Justin巴黎睇騷遭整蠱 畢彼特里安納度亦曾中招

【明報專訊】曾經整蠱畢彼特（Brad Pitt）、里安納度狄卡比奧（Leonardo Dicaprio）等荷李活巨星的烏克蘭前記者施迪克（Vitalii Sediuk），前日再次出動，趁美國男歌手Justin Timberlake偕妻謝茜嘉貝兒（Jessica Biel）出席巴黎時裝周活動時，突然從後抱着男方的小腿不放，雖然Justin未有受傷但已受驚，入場睇騷全程黑面，心情明顯受到影響。

還記得在2015年的巴黎時裝周，同樣是Louis Vuitton花生騷舉行前，施迪克在紅地氈上偷吻名模Miranda Kerr。估不到事隔4年，他又重施故技，今次受害人正是歌影兩棲的Justin Timberlake。

楊丞琳婚後捧場

前日舉行的Louis Vuitton時裝表演，可謂星光熠熠，除了Justin夫婦外，還有《勁揪俠》嘉兒莫蕊兹（Chloe Grace Moretz）、《丹麥女孩》艾莉西亞菲瑾德（Alicia Vikander）、《星際任務》露芙尼加（Ruth Negga）、《有你終生美麗》珍妮花康妮莉（Jennifer Connelly）、韓國女團ITZY加上華裔女星楊丞琳、G.E.M.及迪麗熱巴等，場面熱鬧，「整蠱王」施迪克偏偏選中Justin，都算不幸。

話說Justin前日偕妻應邀出席Louis Vuitton巴黎時裝騷，二人甫下車，虎視眈眈的施迪克隨即從人群中撲向Justin，並從後抱住他的小腿，當他還未定神，保安人員已把施迪克拉走。Justin夫婦如常睇騷，但心情明顯已受影響，男方拍照時毫無笑容。

韋史密夫「兜巴星」

施迪克整蠱明星早有前科，在2012年他趁韋史密夫（Will Smith）出席《黑超特警組3》首映禮，突然上前獻吻，韋哥以巴掌回敬；兩年後，他在《黑魔后：沉睡魔咒》首映禮上襲擊畢彼特，結果罪成判監30日，但獲緩刑3年；同年里安納度狄卡比奧及畢利谷巴（Bradley Cooper）先後被他擁抱，但二人大方不作追究。

施迪克對真人騷女星Kim Kardashian似乎情有獨鍾，兩度遭他整蠱，先在2014年被他扯頭髮，兩年後再險遭他「狼吻」臀部，難怪有網民怒斥施迪克並非「整蠱王」，而是「色情狂」。