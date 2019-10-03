《愛爾蘭人》羅拔狄尼路回春 見證電腦特技效果革命

全靠電腦特技令《愛爾蘭人》羅拔狄尼路（上圖）與阿爾柏仙奴（下圖）輕易回春，效果自然。

【明報專訊】由《無間道風雲》金像導演馬田史高西斯（Martin Scorsese）籌備10年、兩大影帝羅拔狄尼路（Robert de Niro）和阿爾柏仙奴（Al PAcino）主演新片《愛爾蘭人》（The Irishman），將於11月1日在美國開畫，同月27日再於串流網站Netflix上架。

電影改編自2003年發行小說《I Heard You Paint Houses》，講述羅拔狄尼路飾演退役老兵法蘭，二戰結束後改以行騙和殺人謀生，從預告片段可見，法蘭某日收到阿爾柏仙奴扮演工會主席占美來電，問他：「聽說你從事油漆工作？」這個象徵受害人血濺牆壁的畫面，正是確認對方是否職業殺手的暗號。

製作費達12.5億元

法蘭不單是惡名昭彰的殺手，曾為祖柏西（Joe Pesci）飾演黑幫頭子賣命，據報他與占美的失蹤案件亦有關聯，《愛爾蘭人》說的正是黑道、殺手與政客之間，不可告人的秘密。新片延續馬田史高西斯舊作如《盜亦有道》及《賭城風雲》等經典黑幫片的風格，有外國影評人更認定，新作氣派更宏大，難怪被視為來年「衝奧（斯卡）」熱門。

《愛爾蘭人》片長3.5小時、製作費高達1.6億美元（約12.5億港元），兩者都打破了馬田史高西斯從影以來的最高紀錄。主要支出除了跟影帝片酬有關，為配合劇情發展而需要替角色「減齡」，電腦特技費用亦不菲。「年輕可以彈番嚟」，大前提是金錢和科技，兩者缺一不可。

由於《愛爾蘭人》時代背景橫跨數十年，羅拔狄尼路由退役士兵一路演到晚年，在預告片至少出現3個不同年齡層的造型，阿爾柏仙奴亦一樣。為了讓他們「回春」，便得利用先進的電腦特技，營造逼真的視覺效果。雖然早前有外國網民批評，兩大影帝變年輕的樣子略嫌「太膠」，筆者卻不同意。

森姆積遜成功示範

事實上，類似技術近年已在荷李活廣泛應用，成效絕對有保證，例如在今年初上映的超級英雄片《Marvel隊長》，森姆積遜（Samuel L. Jackson）為了配合電影發生在1990年代，因此他飾演神盾局局長，亦得以較為年輕的形象出現；同樣情况亦發生在《美國隊長3：英雄內戰》的羅拔唐尼（Robert Downey Jr.）、《蟻俠》的米高德格拉斯（Michael Douglas）等人身上。

在上述Marvel電影中，負責為主角「執靚個樣」正是美國著名電腦特技公司Lola VFX；《愛爾蘭人》則起用「星戰之父」佐治魯卡斯（George Lucas）一手創辦的ILM，以及總部設在都柏林的SSVFX，質素同樣有保證。

《廉政風雲》被譏膠樣

反觀港產片《廉政風雲煙幕》，亦曾出現張家輝與劉青雲變成大學生的回憶片段，導演麥兆輝接受傳媒訪問時表示，曾經考慮起用荷李活公司，結果對方開天索價，他只好退而求其次，找來本地新晉公司製作，結果慘被網民譏諷二人「膠樣」。

一分錢一分貨的道理，難道麥兆輝不明白嗎？只是在budget有限的情况下，唯有「睇餸食飯」罷了。