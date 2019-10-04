拍《金宵》狂煲煙 被攬摸頂硬上 李施嬅：演Coco真係豁出去

【明報專訊】「離開，是為了成就更好的自己」，38歲李施嬅今年4月初約滿無綫後，決心選擇離巢外闖，簽約美國經理人公司，做《Marvel隊長》貝兒娜森（Brie Larson）的同門師妹。要踏出效力了16年的comfort zone，李施嬅坦言也曾擔心過，但離巢與獎無關，是她渴望挑戰，想繼續進步，走出香港更讓她大開眼界。感情方面，李施嬅自認「難頂」，將來男朋友要頂得順她這個工作狂，她抗拒黐身男。

記者：陳釗

攝影：黃梓烜

《金宵大廈》播出後好評如潮，李施嬅劇中與陳山聰有段宿世姻緣，她分別飾演現代的空姐Alex及1960年代的舞廳大班Coco。李施嬅覺得舞廳大班較難演，因角色需要吸煙，但本身不是煙民，而且一吸就會頭暈，所以是幾困難，「我無計過吸了多少支煙，但真的很多，加上是捲煙，很嗆喉」。

拍激情戲前想退縮

除吸煙外，李施嬅稱舞廳大班一角還要營造風韻柔情的味道，被劇中客人攬腰、摸手，甚至要坐人大髀，心理上都要克服，「平時很少跟男士咁親暱，而且有些是不認識的臨時演員，對我而言是幾困難的，真係豁了出去。因我屬於保守派，跟姊妹去旅行都很少穿三點式拍照，還被笑Po相都是頸以上。」劇中與陳山聰有多場激情戲，她笑稱電視尺度有限，只是意識上大膽，但較少演這類戲，事前都有想過退縮，不過與陳山聰私下相熟，拍攝時感到信任和舒服，不會尷尬。

近年不少花旦相繼離巢，李施嬅今年4月約滿效力16年的無綫後也不再續約，選擇外闖。她坦言雖是重新開始，但感恩在無綫多年，無論演技還是處事待人，都打下很好的基礎，只是在無綫已演過很多不同劇種和角色，自己渴望挑戰，想繼續進步，故選擇走出這個comfort zone，出外學習更多。

去外國試鏡受打擊

李施嬅表示當初也擔心離巢後的收入和工作量，因將來無法預計，一來沒了底薪，而且出去試鏡，也可能無得做一線，要做配角甚至客串，也未必有很好的待遇，但她還是覺得需要闖一闖，「我去外國試鏡時，發現有逾千人爭一個角色，有時可能無經驗或不出名的演員會被選中，而你被拒絕，對方亦不會跟你講原因。我也因此受過打擊和不開心，但其實被選中要視乎很多因素，這些是我在無綫不會經歷到的，所以這種感覺都幾新鮮，我會視為一個挑戰，覺得很刺激，正如之前為一部加拿大劇集試鏡被選中，那份滿足感是無價的」。

以前對獎項有期望

近年升呢做女一的李施嬅，演技多次獲讚賞，可惜在無綫多年來總是與獎無緣，在台慶頒獎禮上屢獲提名，卻未獲任何獎項，反而前年憑美國微電影《Once More》榮獲雙料影后。不少觀眾都覺得她不獲無綫重視，替她不值？李施嬅表示未曾因此心灰意冷，無獎是事實，有當然開心，但無也不代表她的事業不好，攞獎要視乎很多因素。望住比她遲入行的都攞獎，她坦言以前都會感失望，但現在不會關注這方面，正如早前出席時裝周，同場有Nicole Kidman、Kate Hudson等巨星，讓她驚嘆，也領悟到不該再去想失去了的東西，而是擴闊自己的視野，多看外面的世界，「好似拍拖個男仔喜歡了第二個，你不斷留戀都沒用，可能外面有更加好呢」。

經理人公司多勁人

不與無綫續約後，李施嬅簽約美國經理人公司，接洽美加的工作，更成為《Marvel隊長》貝兒娜森（Brie Larson）的同門師妹，問到為何選擇這間公司？她說：「因這間公司多勁人囉！《上氣》男主角都是跟我同一個經理人。」李施嬅稱不會局限自己發展，全世界哪裏有機會都會去嘗試。提到她早前憑加拿大劇集《Blood And Water》中演女殺手，獲提名有「加拿大奧斯卡」之稱的《2019 Canadian Screen Awards》最佳女配角獎，問會否向動作女星發展？她笑說：「在香港是不會有人找我演打戲的，但在外國人眼中，覺得中國人很打得，好似李小龍、成龍及甄子丹，所以我面試的角色多數都要打和揸槍的。」

場地：OysterMine

髮型：Jay Cheung @ Hair

服裝：The Swank

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com