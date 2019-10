杜汶澤黃秋生王宗堯反對《禁蒙面法》 周潤發被網民捕獲封「蒙面發」

【明報專訊】特首林鄭月娥會同行政會議通過引用《緊急法》訂立《禁蒙面法》,今日(10月5日)零時起生效。《禁蒙面法》引起爭議聲不斷,網民昨午發起多區遊行抗議,氣氛緊張,很多商舖及商場都提早關門。圈中藝人黃秋生、杜汶澤、王宗堯、阮民安、鄭敬基等對實施《禁蒙面法》感不滿,有斥荒謬,認為只會有反效果。圈中不少藝人愛戴口罩,昨日林鄭月娥開記者會宣布前,有網民上載野生捕獲周潤發全黑打扮及戴黑色口罩的照片,搞笑封他為「蒙面發」。

娛樂組

《禁蒙面法》規例禁止以下3個情况下蒙面,包括:在《公安條例》規管的遊行集會、在未經批准集結、在非法集結或暴動中蒙面;一經定罪,最高可囚1年及罰款2.5萬元;但以下情况下容許蒙面,包括:因從事專業或受僱工作、宗教理由及健康或醫學理由。

發哥最愛全黑打扮

昨日有網民上載周潤發(發哥)照片,見發哥一身全黑打扮,黑帽、長袖黑衫、黑褲及黑口罩,正與一名女途人合照。有其他網民笑指發哥是「蒙面發」。其實發哥很多時都愛以全黑打扮外出,早年他曾以類似打扮,在港鐵車廂內被市民捕獲。

《禁蒙面法》惹來反對聲四起,黃秋生認為將禁蒙面立法不會有正面效果,只會激發事件不可收拾,將香港推向深淵。他覺得如果有誠意要停止暴力,要由政府開始行出第一步。

杜汶澤:最大影響是大明星

杜汶澤在政府宣布訂立《禁蒙面法》前,在社交網表達意見,他說個人覺得《禁蒙面法》純屬搞笑:「你諗吓,如果200萬人戴口罩上街,咁就算有呢條法案又點呢?如果警方認為係一場非法集結,即時拉你,咁你蒙唔蒙面又有咩分別呢?好喇,笑點到喇,你話事後去拉你,咁你都蒙咗面啦!咁又點知拉邊個得㗎大佬!」他指不是個個似黎明咁易認?他還認為立法後,最大影響應該是大明星。他之後再上載戴口罩相問:「認得我嗎?」

王宗堯:香港無辦法行落去

王宗堯被控7月1日非法進入或逗留在立法會會議廳範圍,獲准以2000元現金保釋,案件押後至12月13日再訊。他昨日在社交平台上載蝙蝠俠面具照,寫上蝙蝠俠名句︰「It's not who I am underneath, but what I do that defines me.(面具下的我是誰並不重要,我的所作所為才是關鍵)」他談到《禁蒙面法》,說林鄭與團隊的政治暴力,已經完全摧毁了香港,覺得香港無辦法行落去。

阮民安表示林鄭說引用緊急法,但香港不是進入緊急狀態,這句話好荒謬。他覺得今次《禁蒙面法》是前菜,可能之後還會推不同法例,此舉只會激起更多民怨,行出來表達不會屈服。鄭敬基在社交網上載戴口罩黑白相,他留言說:「令我驚訝的是,我沒有意識到,我的生活將永遠改變!」

莊思敏:能令市面平靜絕對支持

莊思敏昨日出席活動,她對於《禁蒙面法》,表示如果這條法例能夠令市面平靜,她絕對支持。她未了解法例內容,相信好多香港市民都希望能夠平靜,不希望任何一方受傷害。