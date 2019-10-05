成龍發表愛國論︰中國打個乞嚏地球會震動

【明報專訊】成龍熱愛祖國，近日他為內地拍攝慶祝十一國慶的訪談節目《光陰的故事》，在節目中發表「乞嚏論」，他說︰「我們中國現在可以說打個乞嚏，地球都會震動一下。」

成龍談到當年初到荷李活發展，當時他在香港及東南亞已是首屈一指，是個目中無人的大牌演員，以為全世界都認識他，但去到美國卻被問︰「Jackie Who？Jackie Chan？Jackie What？」他回想當時在美國看到當地的電影、電視劇都很生氣，因為戲中的壞人都由香港或內地人飾演；荷李活的幕後人又認為香港、中國不是他們的市場。

「中國文化很快打到全世界」

成龍眼見中國這些年的變化很大，外國人也亮了眼，凡事以迎合中國市場喜好為先，只要他說一句「中國不喜歡」，外國的電影公司就馬上修改。他對身為中國人非常驕傲，「看見中國的那種變化，以前人家不睬不理，到今天我們中國可以說是打個乞嚏，地球都會震動一下。現在我們中國可以說是個大國，我們很謙虛的不承認是強國，其實我覺得我們是大國也是強國」。他表示內地同胞支持中國電影，令電影票房有爆炸性的增長，「所有的美國片、電視劇想要更多劇本要跟我們中國合作，通過這個合作，中國文化很快就會打到全世界去」。

娛樂組