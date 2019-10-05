洪永城澳洲尋找「袋鼠精」 黃翠如高空行走驚到喊

【明報專訊】黃翠如及洪永城昨日宣傳無綫節目《出走澳洲》，玩遊戲考默契時，因洪永城記錯翠如生日日期，翠如嬲到踢跌答案板，稱不想再和洪永城合作，場面搞笑。兩人相隔5年再度合作，重回10年前一起拍旅遊節目的起點澳洲，翠如笑言勾起不少回憶，今次可作為一個完結。

洪永城胸肌肚腩一齊大

翠如大爆洪永城只想與無綫小花及港姐合作，聽到身旁的洪永城聲稱還未準備好除衫拍《3日2夜》，她道：「佢因胸肌大了，今次還特地穿半件潛水衣出鏡，可惜胸大了肚腩又大了。」洪永城笑言：「其實到我這個年紀不騷肌，也不知幾時騷，所以要把握時間騷多啲，全身都想騷，如不是導演阻止，我最想騷身體非常強勁的部位，例如我實淨的大腿。」翠如又爆洪永城周圍找可以增加男士魅力的「袋鼠精」，她稱老公蕭正楠就沒此需要。洪永城則否認是女友要求，他說：「不是！就如找長生不老藥一樣，我只是秉承中國人尋找秘方的傳統。」又爆翠如要在幾百呎高的運動場頂行走，驚到腳軟眼濕濕，他笑道：「見到地上有一灘水，可能是眼淚吧！」

記者：林祖傑

攝影：劉永銳

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